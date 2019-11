PP, Cs y Adelante exigen el punto y final de Susana Díaz

Digeridas las primeras 24 horas de conocer la sentencia del caso ERE ya se empiezan a producir debates internos en las formaciones políticas. Principalmente en el PSOE de Andalucía, partido que queda señalado y debilitado por un fallo judicial que suma 68 años de prisión, 253 de inhabilitación y 19 ex altos cargos de gobiernos socialistas condenados. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos y Adelante Andalucía han señalado a la misma persona: Susana Díaz. A la actual secretaria general del PSOE andaluz se le exige su dimisión como diputada. Incluso Vox le ha pedido que, al menos, pida perdón.

Desde San Vicente niegan que haya debate interno pero voces reconocidas del PSOE federal dejan entrever un cambio. Por ejemplo, el portavoz de los socialistas en el Senado, Ander Gil, ha dicho este miércoles que el futuro del PSOE de Andalucía y de Susana Díaz “lo decidirán sus militantes” y Madrid “respetará la decisión”.

El PP ha sido especialmente duro con Díaz al culparla de que la Junta de Andalucía no pueda recuperar los 680 millones de euros “defraudados”. La secretaria general del PP-A, Loles López, ha comparecido en el Parlamento andaluz para denunciar que la líder de los socialistas andaluces hizo “todo lo posible para dilatar” la investigación de los ERE y ha aportado un documento presentado por la Junta en octubre de 2016 en la Audiencia de Sevilla. “En este documento solicitó el archivo de la causa y ahora no hay condena sobre el dinero defraudado porque se guardó las acciones civiles”, ha denunciado López, quien ha añadido que Díaz “decidió retirar” la acusación particular en la pieza política de los ERE y que, “en lugar de defender a los andaluces prefirió defender a su partido y pedir el archivo de la causa”.

Por todo ello, “Susana Díaz debe presentar su dimisión, pedir perdón y dar explicaciones porque la sentencia impugna casi 20 años de gobiernos del PSOE”, ha asegurado el PP. Ciudadanos, por su parte, también pidió el cese de Díaz, además de la del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. “Se trata del mayor escándalo de la democracia en este país”, por lo que la máxima responsable del PSOE andaluz debe tener “coherencia, credibilidad y responsabilidad”.

El líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha indicado que Susana Díaz “como mínimo debería plantearse marcharse a su casa” por las “responsabilidades políticas”. Es más, Marín ha recordado que Díaz “formó parte del Gobierno de Griñán y es su padre político, lo ha defendido y ponía la mano en el fuego por él”.

La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, también se mostró tajante sobre el futuro de Díaz. La sentencia del caso ERE “es lo suficientemente grave como para que ella tenga la decencia de dimitir”. Es más, Rodríguez ha indicado que “el PSOE tiene que hacer limpieza a nivel interno en Andalucía de forma muy clara”, ya que, según su entender, “hay desconfianza de los ciudadanos hacia los socialistas”.

La opinión expresada por Teresa Rodríguez contrasta con la de Inmaculada Nieto, portavoz adjunta de Adelante y militante de Izquierda Unida, que ha confesado que “no me compete solicitar cabezas de nadie”.

Vox no ha señalado a Susana Díaz pero sí ha sostenido que “lo que debe hacer es dar explicaciones, ella y su partido, y no estaría de más que empezaran a pedir perdón”. El portavoz de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha indicado que “no hay ninguna justificación de los comportamientos enjuiciados”.

Entre todos los ataques de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento andaluz sólo sale a defender a ultranza a Susana Díaz sus compañeros de partido más fieles. El portavoz del PSOE, José Fiscal, ha comentado que el caso ERE “se remonta a hace 20 años” por lo que se ha preguntado que “Susana Díaz qué tiene que ver ahí”. También, ha insistido en que las responsabilidades políticas derivadas del caso de los ERE fueron “dirimidas hace muchos años y de forma completa con el abandono de la vida política de todos los afectados”.

Otro militante socialista que le ha echado un cable a Díaz es Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE-A, quien ha negado que haya un debate interno sobre el futuro de la líder en el partido. Ni desde la Ejecutiva federal ni desde la regional hay fisuras, ha aseverado. “Hay total coordinación con Ferraz y lo demás son milongas”.

Susana Díaz se ha mantenido en silencio durante estos días pero hablará “próximamente”.