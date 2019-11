Cs pedirá volver a citar a Griñán y a Díaz en comisión sobre la Faffe

El portavoz de Cs en el Parlamento, Sergio Romero, ha anunciado este miércoles que su grupo volverá a pedir la citación ante la comisión de investigación de la Faffe de los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Susana Díaz, cuya incomparecencia pasada "no les puede salir tan barato".



En rueda de prensa Romero ha resaltado que la formación naranja "hará todo lo que tenga que hacer y llegará hasta el último rincón posible para que los andaluces, que se lo merecen, tengan las explicaciones que tienen que tener" y ha criticado el "circo montado por dirigentes del PSOE" al no asistir a las citaciones.



"Que no se le olvide ni a Díaz ni a nadie que a nosotros nos paga el Parlamento, es decir, los andaluces, y lo mínimo por respeto a ellos y por dignidad es que comparezcamos cuando nos citan a declarar", ha dicho Romero, que ha asegurado que este comportamiento "no le puede salir tan barato al PSOE".



El portavoz de la formación naranja se ha sumado además a la petición de poner en manos de la Fiscalía la decisión del expresidente Manuel Chaves y de tres exconsejeros de no responder a preguntas y ausentarse de la comisión, para que este órgano decida si se pone en conocimiento de la Fiscalía por un ilícito penal.



"Esto tiene que ir a manos de la justicia porque estamos hablando del dinero de los desempleados que al final ha ido a prostíbulos, compra de joyas y ramos de flores, y el PSOE ha actuado riéndose de todos los andaluces de una forma absolutamente vergonzosa", ha dicho Romero, que ha reclamado "coherencia" a los socialistas.



Respecto a las comparecencias previstas para este jueves en una nueva sesión de la comisión, que incluyen a los exconsejeros Antonio Ávila, Manuel Recio, Antonio Fernández y José Antonio Viera -estos dos últimos condenados a siete años de cárcel por el caso ERE- el portavoz de Ciudadanos ha dicho desconocer si han remitido algún escrito a la Cámara justificando su ausencia.



"Cuando tienes que dar explicaciones y no tienes nada que esconder lo más lógico y lo más honesto es acudir a una comisión de investigación, que es un órgano reglado por el Parlamento", ha dicho Romero, para quien "la obligación es acudir, comparecer y dar las explicaciones necesarias a quienes le interpelen".