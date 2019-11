Marín cree que Susana Díaz "debería plantearse marcharse a su casa"

El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha apuntado este miércoles que la secretaria general del PSOE-A y expresidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, "como mínimo debería plantearse marcharse a su casa" por las "responsabilidades políticas" que, a su juicio, tiene la dirigente socialista en relación al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos de la Junta.

Así se ha expresado Marín en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, un día después de que se conociera la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a 19 ex altos cargos de la administración socialista de la Junta de Andalucía entre quienes figuran los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Marín ha apuntado que, en este caso de los ERE, el PSOE de Andalucía ha resultado "condenado", y ahora "tiene más explicación" por qué la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, "no quiso poner en marcha" medidas que le propuso Cs en la anterior legislatura para apoyar su investidura, como "la Oficina contra la fraude y la corrupción política, la Ley de Protección de testigos que denunciaran los casos de corrupción, la supresión de aforamientos", o la iniciativa para que "los partidos fueran los responsables subsidiarios de los delitos de corrupción política de sus cargos electos".

"Ahora se explican muchas de estas cuestiones, porque lo que había --tras el caso de los ERE-- era una trama" y "no ha sido un caso aislado". Al contrario, ha sido "el caso de corrupción política más grande de la historia de este país y de Europa, y eso no lo hace una persona, sino una trama, e incluso siendo advertida por la Intervención de la Junta e ignorando esas indicaciones para evitar esa red clientelar que tejió el PSOE en Andalucía durante más de una década", según ha comentado Marín.

El vicepresidente de la Junta ha insistido en que Susana Díaz "tiene que asumir las responsabilidades políticas de un líder que ha tomado también decisiones que afectan a este caso", ya que no sólo la dirigente socialista "formó parte del Gobierno de Griñán y es su padre político, lo ha defendido y ponía la mano en el fuego por él", sino que además "retiró a la Junta de esta pieza separada de Chaves y Griñán, de tal forma que no tuvieron que presentar fianzas, por lo que no podemos recuperar nada de este dinero por la vía penal" y "tendremos que acudir a la vía civil e iniciar un nuevo procedimiento que tardará sabe Dios cuánto para intentar recuperar parte de este dinero", según ha advertido.

Marín también ha criticado que Díaz "pidió el archivo de la causa de Chaves y Griñán de los ERE", y ahora "tendrá que explicar esto", porque "los andaluces se merecen una explicación y, si no la da, si no es capaz de explicarlo de forma razonable", la secretaria general del PSOE-A "debería asumir su responsabilidad política porque también la tiene", según ha insistido.

"MAQUINARIA" CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por otro lado, el también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha defendido que desde el actual Gobierno andaluz de PP-A y Cs se han ido poniendo ya en marcha "medidas para el control de la conducción a nivel interno", como la Oficina contra el fraude y la corrupción política y la Ley de Protección de testigos que quieran denunciar casos de corrupción, que "ya está debatiéndose por los agentes sociales".

Además, "a través de la Consejería de Regeneración que se ha puesto en marcha con este Gobierno se están llevando a cabo auditorías internas en muchísimas entidades del sector instrumental y de la Junta de Andalucía para fiscalizar y hacer más transparente la contratación con empresas privadas y agilizar los procedimientos", según ha relatado Marín, que ha indicado que, "a lo largo de esta legislatura, quedará definitivamente implantada una maquinaria para que estos casos de corrupción política no se vuelvan a dar en esta comunidad".

Al hilo, ha apuntado que los andaluces "nos sentimos tremendamente avergonzados" --también "los votantes y militantes del PSOE-A"--, de "estas décadas de corrupción instaurada en la administración de la Junta por el PSOE y las personas que han sido condenadas por prevaricación y malversación" en el caso de los ERE "por utilizar el dinero de los parados andaluces para enriquecer a terceros y montar la red clientelar que durante tantos años ha habido en Andalucía", según ha enfatizado.

De igual modo, y tras la absolución en la sentencia conocida este martes del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, Marín ha hecho hincapié en que a la Intervención "hay que escucharla, leer sus informes y acatarlos, que es lo que no hicieron Chaves, Griñán y los seis exconsejeros de la Junta que han sido condenados" en este caso, según ha apostillado.

En esa línea, el dirigente de Cs ha incidido en que "un interventor es el fedatario público del Estado, el representante de los ciudadanos en cualquier administración", y "lo que hicieron Chaves y Griñán es ir en contra de los reparos de legalidad que el ex interventor les puso encima de la mesa", de forma que "el interventor cumplió con su obligación y quienes no lo hicieron fueron quienes, a sabiendas de que estaban cometiendo un delito, siguieron para adelante malversando fondos públicos, más de 660 millones de euros que sepamos y lo que nos queda, porque esto acaba de empezar", según ha matizado Marín.