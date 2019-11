Rodríguez califica al PSOE-A como un "partido cargado de corrupción"

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afirmado que con la sentencia de los ERE el PSOE andaluz se muestra "como lo que es, un partido cargado de corrupción que ha sobrevivido en el poder haciendo trampas".



En una comparecencia ante los medios en Cádiz, Rodríguez ha considerado, en una primera valoración de la sentencia, que "es un día muy triste para la comunidad andaluza que pone en duda veinte años de nuestra historia".



"Se han cargado la confianza que todos y todas deberíamos tener en la gestión de los fondos públicos para generar empleo en una tierra que lo necesita", ha apuntado.





Teresa Rodríguez, que ha recordado que su partido ya dijo que "el cortijo apestaba", ha insistido en la necesidad de que esta sentencia no sólo sirva para señalar a un partido o a unas personas", sino para articular mecanismos "para que gobierne quien gobierne no vuelva a ocurrir"."Ojo, no es algo propio del PSOE, aquí todo el mundo ha utilizado el dinero público para permanecer en el poder. Las redes clientelares las han tenido todos los gobiernos que han estado durante mucho tiempo en el poder", ha añadido.Rodríguez ha llamado la atención sobre que "nadie" esté reparando en que "esto que ha pasado podría volver a ocurrir porque no hemos hecho absolutamente nada para evitar que vuelva a ocurrir".Ha apuntado que no es "razonable" que no haya mecanismos suficientes de control, como, en su opinión, supone el hecho de que la Cámara de Cuentas de Andalucía cuente sólo con 35 auditores, o que se haya rechazado su propuesta de que crear una oficina anticorrupción independiente del gobierno de turno.En este sentido, ha destacado que el gobierno andaluz del PP y Ciudadanos no está implementando medidas "que cambien la administración pública" para profesionalizar a los altos cargos que gestionan departamentos administrativos.Por su parte, el alcalde de Cádiz, José María González "Kichi" (Podemos), se ha preguntado "ahora quién devuelve tantos millones de dinero público robado" y ha señalado: "Hasta 680 millones de euros nos han quitado"."Hoy se condena a toda una generación de políticos que empobreció nuestra tierra", ha señalado en Twitter el primer edil de la capital gaditana, que ha planteado también "quién restablece la confianza que han roto".