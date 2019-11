Duras críticas y petición de responsabilidades por la sentencia

La sentencia sobre el caso de los ERE que condena, entre otros, a los expresidentes andaluces, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, por delitos de malversación y prevaricación ha provocado reacciones en la clase política que van desde las duras críticas hasta la petición de responsabilidades políticas, pasando por quienes apuestan por pasar página.



Éstas son las principales:



-Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía (PP). "He comparecido para manifestar la vergüenza que me produce el caso de los ERE como presidente. La #SentenciaERE es un gran paso adelante de la Justicia. Os garantizo que los tiempos de la corrupción, el clientelismo y la desvergüenza se han acabado en la Junta de Andalucía".





-Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía (Cs)."Me llamaron chantajista al exigir al PSOE-A que Chaves y Griñán entregasen sus actas y respondiesen por corrupción. Hoy la Justicia condena 23 años de gobiernos del PSOE por robar el dinero de los parados andaluces. Hice lo correcto en el momento adecuado".-Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía (Cs). "Hoy más que nunca hay que mirar al futuro. Andalucía es mucho más que la #SentenciaERE. La corrupción pudre las reglas que nos hemos dado. Como representante pública y como andaluza no me cansaré de luchar por que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política y las instituciones".-Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos Andalucía. "Esta sentencia demuestra que el PSOE es un partido cargado de corrupción. 40 años tejiendo redes clientelares malversando fondos públicos".-Kichi, alcalde de Cádiz. "Y ahora, ¿quién devuelve tantos millones de dinero público robado? Y ahora, ¿quién restablece la confianza que han roto? Hoy se condena a toda una generación de políticos que empobreció nuestra tierra. Hasta 680 millones de euros nos han quitado".- José Bono, exministro socialista. Ha acogido con "gran tristeza" el fallo judicial que ha condenado a José Antonio Griñán: "Sigo creyendo, pese a la sentencia, que no se ha llevado ni un euro a su casa; y tendrían que demostrarme lo contrario para que no siguiera poniendo la mano por él".-Teodoro García Egea, secretario general del PP. "Hemos conocido la sentencia del mayor caso de corrupción de la historia de España. Si Sánchez no da la cara y no asume responsabilidades políticas por el robo del dinero destinado a los parados andaluces, está inhabilitado para seguir siendo presidente".-Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. "El bipartidismo trajo corrupción y arrogancia. Llegarán más sentencias como esta que retratan una época. España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción. Ahora se abre la oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones".-Noelia Vera, portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos. "Con la #SentenciaERE se cierra una época oscura que hizo muchísimo daño a Andalucía. Una de las razones de que hoy mucha gente nueva participemos en política es que ni nuestra tierra ni España vuelva a vivir momentos tan vergonzosos como los que trajo el bipartidismo. Nunca más".-Alberto Garzón, coordinador federal de IU. "La sentencia de los ERE confirma que durante años algunos dirigentes del PSOE-A utilizaron dinero público en Andalucía para sostener una red mafiosa que compraba la paz social y alimentaba la corrupción. Andalucía merece pasar página para tener un futuro digno".-Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos."La #SentenciaERE es demoledora para el PSOE: 19 cargos condenados, entre ellos sus expresidentes Chaves y Griñán, por saquear cientos de millones de los andaluces. ¿Sánchez o alguien del PSOE asumirá responsabilidades políticas o la corrupción solo es intolerable si es de otros?".-Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos. "Qué hará Sánchez tras el escándalo mayúsculo de la #SentenciaERE? ¿Será coherente con lo que le llevó a él a impulsar una moción de censura? Debe asumir responsabilidades políticas. Ya está bien de que PP y PSOE sólo pidan ejemplaridad cuando la corrupción afecta a otros".-Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos. "Se lo pregunté a Sánchez en julio en el Congreso. No respondió. Insistí en los debates electorales del #28A y del #10N. Y nada. Hoy tenemos finalmente la #SentenciaERE del PSOE, nos han robado a los españoles millones y millones de euros. ¿Va a dimitir, señor Sánchez? ¿SÍ o NO?".-Santiago Abascal, presidente de Vox. "La sentencia de hoy debería tener como respuesta... el aislamiento del partido más corrupto de Europa. Pero no lo haréis porque sois iguales. Esa es la realidad del socialismo: gastarse en droga y en burdeles el dinero del pueblo al que se deja en la miseria".-Íñigo Errejón, líder de Más País. "La corrupción secuestra las instituciones, pudre la esfera pública y solo deja cinismo a su paso. En Madrid, en Valencia o en Andalucía, sin ambages: llegar hasta el final y recuperar el dinero de todos y todas".-Jaume Asens, líder de En Comú Podem en el Congreso."La sentencia de los ERE pone de manifiesto cómo la corrupción se convirtió en una forma de Gobierno durante décadas. Hay que abrir las instituciones de par en par y asegurar que en esta nueva etapa cada euro de dinero público se destine a nuestras escuelas y hospitales".