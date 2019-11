Junts ve desfasada la oferta de diálogo de ERC a Sánchez

Junts considera "desfasada" la oferta de diálogo a la que se acoge Esquerra Republicana (ERC) para hablar con el PSOE sobre la investidura de Pedro Sánchez, basada en la declaración de Pedralbes que hace casi un año firmaron los Gobiernos central y catalán, y prefiere remitirse al pacto por la autodeterminación suscrito en Llotja de Mar (Barcelona) por los distintos partidos independentistas, entre ellos ERC, Bildu y la CUP, como respuesta a la sentencia del procés.

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz parlamentaria de Junts, Laura Borrás, a las puertas del Congreso, donde ha acudido este martes, junto al resto de diputados y senadores elegidos el pasado 10 de noviembre, para presentar sus credenciales.

En declaraciones a los periodistas, Borràs ha defendido que el objetivo de su partido en el Congreso es reivindicar el ejercicio de la política sobre la base de ese acuerdo sellado el 25 de octubre en Llotja de Mar por diversas fuerzas independentistas.

En concreto, se trata de un manifiesto en defensa del derecho de autodeterminación, que cuestiona la democracia en España y que reclama la libertad de los líderes independentistas condenados por el Supremo, un texto al que el PNV declinó sumarse.

MANIFIESTO POR LA AUTODETERMINACIÓN

En este sentido, Borràs ha confirmado que este mismo lunes ya se reunió con la CUP para hablar sobre este acuerdo independentista y sobre cuál es su posición ante la investidura de Sánchez, y ha avanzado que prevé hacer lo propio esta semana con el Bloque Nacionalista Galego (BNG), con el que se ha citado este martes, y con Esquerra Republicana, con la que se encontrará este miércoles.

Preguntada en concreto si cree, como defiende ERC, que la declaración de Pedralbes podría ser un buen punto de partida para la negociación con los socialistas, la independentista catalana ha señalado que la figura del relator sigue siendo "absolutamente necesaria" para establecer un diálogo, si bien ha subrayado que esa declaración ya ha quedado "absolutamente desfasada" después de la sentencia del procés.

Es por eso que Junts, ha insistido, aboga ahora por los cinco puntos recogidos en la declaración de Llotja de Mar, donde están todas las fuerzas independentistas de Cataluña, entre ellas ERC, y también de otros territorios de España.

Preguntada sobre si su partido está peleando por tener una posición común con ERC Borràs ha respondido van a hacer "todo lo posible" para que así sea. "Vamos a pelear por una solución común de los tres partidos independentistas catalanes, que hacemos extensiva al resto de miembros de Llotja de Mar, pero más que para decidir cuál es el voto (en la investidura), para trabajar para que el independentismo pueda ejercer la influencia necesaria para solucionar el conflicto", ha dicho.

ESPERA LA LLAMADA DE LASTRA

A Borràs, cuyo partido se mantiene en el 'no' a Sánchez, se le ha preguntado qué debería pasar para que cambiara su postura. La diputada catalana ha constatado que todavía no ha habido una reunión con la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, y que, por tanto, para hablar primero debe recibir la correspondiente llamada de la socialista pero también que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, descuelgue el teléfono al presidente catalán, Quim Torra.

Sobre si le molesta que el PSOE ya haya llamado a ERC y no a Junts, Borràs ha respondido que "no ofende quien quiere sino quien puede" y quien tiene la obligación de hacer la ronda de contactos es quien debe hablar con todos los interlocutores. "No nos ofende que no nos llamen porque eso dice más de quien no llama que de quien espera ser llamado", ha manifestado, incidiendo en que "pretender hacer ver que no existe Junts es sólo no querer solucionar el problema".