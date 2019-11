Máxima expectación ante la sentencia más mediática

A las 12.00 horas de este martes se dará a conocer la sentencia más esperada y que más expectación ha creado en los últimos años. El caso ERE llega a su fin y, con ello, una de las macrocausas más complejas de la historia judicial en España, al contar esta sentencia con 1.700 folios. Según fuentes judiciales, una funcionaria entregará a cada uno de los 21 acusados la sentencia íntegra en una copia en papel y en un pen drive.

El juez Juan Antonio Calle Peña, que ha estado liberado durante meses para llevar a cabo el fallo, no estará presente en esa entrega. La Fiscalía acusa a los 21 procesados de defraudar 680 millones de euros tras una supuesta creación de un sistema de ayudas públicas “totalmente opaco” al margen “de los ciudadanos” y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores.

Al expresidente socialista de la Junta de Andalucía Manuel Chaves se le pide diez años de inhabilitación y a su sucesor, Juan Antonio Griñán, hasta seis años de prisión. Además, Fiscalía acusa dos exviceconsejeros, tres ex directores generales, dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tres ex secretarios generales técnicos, un exjefe del gabinete jurídico y un ex interventor general de la Junta.

Los 21 ex altos cargos están acusados por un delito continuado de prevaricación y otro de malversación. La investigación arrancó el 19 de enero de 2011 cuando la jueza Mercedes Alaya investigó y los delitos presuntamente sucedieron desde el año 2000 hasta el 2011.

La sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Sevilla, ya sea condenatoria o absolutoria, acabará en el Tribunal Supremo, que tendrá que resolver los recursos de casación que eleven las partes, una cuestión que podría alargarse durante años.

Por otro lado, la incertidumbre en todas las formaciones políticas es total. El vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Juan Marín, aseguró este lunes que si la sentencia es condenatoria espera que vaya “en la línea de depurar responsabilidades políticas”. También, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, indicó que este martes “se cierra una etapa negra en Andalucía”.