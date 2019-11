Por estas razones desconfía Teresa Rodríguez del pacto con el PSOE

La coordinadora general de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha vuelto a trasladar este lunes su "desconfianza" hacia el PSOE al hilo del preacuerdo que ha cerrado con Unidas Podemos para un gobierno de coalición, porque "sus dirigentes tienen la capacidad de meter la pata, si no la mano, cuando llevan tiempo en el poder", mientras ha defendido que su opción hubiera sido alcanzar un acuerdo de legislatura y haberlo hecho tras las generales del pasado mes de abril.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Rodríguez ha asegurado que lo primero que sintió al conocer el preacuerdo fue "alivio", si bien ha apuntado que este acuerdo deberían haberlo cerrado tras las elecciones generales que se celebraron en abril, "por no repetir las elecciones y por no dar una segunda oportunidad a la extrema derecha que ha sabido aprovechar muy bien".

Tras defender que ahora se debería entrar en un escenario de tranquilidad marcado por que no habrá terceras elecciones ni tampoco más oportunidades para Vox, la líder andaluza ha asegurado que seguirán el preacuerdo con mucha atención, entendiendo que "hay banderas que no podemos perder, las tenemos que sujetar muy firmes", todo para "no perder el impulso que nos llevó a nacer".

Rodríguez ha puesto de manifiesto su "profunda desconfianza" hacia el PSOE porque tiene memoria "de lo que dice en campaña y luego no hace en el gobierno". "Desconfío porque nunca les he visto cumplir sus compromisos de campaña", ha insistido antes de asegurar que de sus compañeros de Unidas Podemos sí se fía para que sean contrapeso en el Ejecutivo estatal.

La dirigente de Podemos, tras poner como ejemplo de esa desconfianza que el PSOE-A "decidió adelantar las elecciones en Andalucía y darle una patada en la espalda a su socio de gobierno", entonces IULV-CA, o que la coalición de izquierdas tuvo que "tragar con los recortes más duros" por ese cogobierno; también ha avisado de que existe el peligro de que "dejemos la calle y la oposición a la derecha, y eso es duro porque dentro de cuatro años puede rentabilizar el electorado".

"Gobernar es difícil pero gobernar con el PSOE esperando que cumpla sus compromisos es más complicado", ha sostenido Rodríguez, que ha asegurado que ella, como diputada andaluza, siempre antepondrá los intereses de esta comunidad autónoma a los de su partido.

En este sentido, ha explicado que al nuevo gobierno le seguirán reclamando la necesidad de que haya justicia fiscal para Andalucía sacando adelante el acuerdo de financiación que se cerró en el Parlamento andaluz; así como la derogación de las reformar laborales o controlar los precios de los alquileres, además de defender la igualdad y medidas contra el cambio climático.

De otro lado, y a cuenta de que los independentistas puedan apoyar el cogobierno PSOE-Unidas Podemos, Rodríguez ha señalado que "todo el mundo reniega de los independentistas pero cuando gobierna es otra cosa" porque "todo el mundo, PP y PSOE, ha gobernado con ellos". Esto, ha agregado, no es una novedad y "llama la atención" que ahora el PP "se lleve las manos a la cabeza".

Y respecto a la diferencia en los postulados de Podemos Andalucía e IU Andalucía en cuanto al cogobierno, Rodríguez ha subrayado que "las organizaciones, cuando son democráticas, tienen en su seno opiniones diferentes", si bien existe "una sintonía estratégica fundamental que nos une". "Tenemos opiniones distintas, las debatimos, confrontamos ideas, intentamos llegar a síntesis superadoras y consensos, siempre respetando las diferencias y con un mismo objetivo fundamental", ha zanjado.