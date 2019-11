La prensa española se analiza en las Jornadas Nacionales de Periodismo

Con el objetivo de conmemorar los 209 años desde que se promulgara en La Isla, el 10 de noviembre de 1810, el Real Decreto IX denominado Libertad Política de Imprenta de las Cortes Generales, San Fernando han acogido este viernes las II Jornadas Nacionales de Periodismo.

Considerada como primera Ley de Libertad de Prensa del mundo, este decreto permitía la existencia de los medios de comunicación como hoy entendemos, la pluralidad informativa y, como consecuencia, la generación de opinión emanada del derecho a la información de la ciudadanía.

Por ello, el Grupo Publicaciones del Sur, con el patrocinio de Unicaja Banco, Ayuntamiento de San Fernando, Diputación de Cádiz y El Corte Inglés, ha organizado esta segunda edición que, además, ha servido como homenaje al periodista recientemente fallecido, Pepe Oneto, un reconocido profesional de los medios de comunicación.

El patio de butacas del Centro de Congresos se ha llenado con numerosos asistentes, muchos de ellos, además de periodistas y comunicadores, estudiantes que han acudido a escuchar los testimonios y experiencia de los ponentes previstos para las Jornadas, todos ellos profesionales de gran recorrido en el periodismo.

Las jornadas han sido inauguradas pasadas las diez de esta mañana con la intervención de la Alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, quien ha agradecido a Publicaciones del Sur la celebración de nuevo, de estas jornadas que logran poner en actualidad el análisis del periodismo actual. Por su parte, el consejero delegado de Publicaciones del Sur, José Antonio Mallou, ha intervenido “Esta segundas Jornadas las hemos centrado en el debate periodístico en la tv, ya que nosotros tenemos la intención de que 7TV, un grupo andaluz con calidad y capital cien por cien andaluz, se convierta en la primera televisión privada en Andalucía. Quiero dar las gracias a la viuda de Pepe Oneto y a su hijo por su asistencia. Sé que esté donde esté, se sentirá orgulloso de ver así este salón de congresos”.

Por su parte, Irene García, Presidenta de la Diputación de Cádiz, ha afirmado que “me consta que Publicaciones del Sur se esfuerza por dar calidad al periodismo. Además, esto se convierte hoy también, en un verdadero homenaje hacia Pepe Oneto con un debate periodístico de calidad. Es bueno ver con perspectiva de dónde venimos y reivindicar el papel gaditano que supuso que a unos metros de aquí se diera alma a la libertad de imprenta y de expresión”. Además, la Presidenta ha hecho un análisis del estado actual del periodismo, “no debemos permitir que nadie pueda atentar contra nuestra libertad periodística ni ningún tipo de amenazas a nuestra libertad, como algunos pretenden actualmente”.

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha querido agradecer el papel de Pepe Oneto en el periodismo y su valentía a la hora de transmitir sus mensajes, entre otras cosas. “Se está produciendo una transformación en aquellos programas que transmiten información han dejado de ser reallitys para ser programas en los que se habla seriamente del estado actual del país. Es importante que al frente de los medios estén los profesionales y los políticos nos dediquemos a facilitar su labor, no entorpecerla. No faltan razones para que estas jornadas se celebren. Son las segundas, pero ya nacen desde el éxito, ya que el asunto merece ser debatido”.

Al finalizar la intervención de los participantes en la mesa inaugural, la Alcaldesa de San Fernando ha querido dedicar unas palabras a la historia de Pepe Oneto y su relación con La Isla antes de la emisión de un pequeño video homenaje. “Cualquier día podías encontrarlo en un rincón de nuestra ciudad tomando algo. Esta ciudad también le quería, por eso, sirva la jornada de hoy como homenaje a este gran periodista”.

Tras el acto inaugural, da comienzo la mesa redonda “La información y el entretenimiento en la televisión”, con la participación de los periodistas y comunicadores Cristina Pardo, presentadora del programa de la Sexta, Liarla Pardo, Manu Sánchez, presentador de varios programas televisivos en RTVE, RTVA y la Sexta, Jesús Cintora, periodista y presentador en Cuatro y la Sexta, y Mabel Mata, presentadora de programas informativos en Canal Sur. El debate se ha centrado en la distinción entre "entretenimiento" e "información". Así, Cintora ha recordado su infancia escuchando la radio “Nuestro papel es tan sencillo como querer contar lo que pasa, pero siempre hay alguien que pretende enroscar lo que cuentas”, mientras que la periodista de la Sexta ha comentado su impresión al conocer su invitación al debate: "Cuando Fernando me invitó,que nunca pensamos que un programa prime time tuviera más audiencia que un programa puramente informativo. Pero ciertamente, es lo que hoy nos pasa. Hay presentadores de entretenimiento que pueden llegar a ser más influyentes que el de un programa informativo”. Por su parte, Mabel Mata ha resaltado la importancia de distinguir los conceptos de entretenimiento e información, "Hay que transmitir los mensajes con rigor y honestidad. Además, no podemos traspasar la frontera del circo. No podemos vender algo como información, cuando no lo es”.

Manu Sánchez, en su estilo cómico ha hecho un análisis de su papel dentro del mundo informativo. “No estoy de acuerdo con la palabra entretenimiento. Yo entiendo que tengo dos caretas. Una la del periodismo y otra la del cómico. Y a veces, te tienta a usar siempre una de las dos. Pero, me di cuenta de que le vi todas las posibilidades al escudo de la comedia. Cuando el entretenedor se acerca a la información, hace un papel adecuado. Pero, desde el humor quiero lanzar una voz de alarma. Cuando empecé con 16 años nadie me preguntó dónde estaban los límites del humor, y desde hace un tiempo para aca, es la primera pregunta que me hacen. Es una trampa, ya que se da por hecho que tiene límites. Me parece que es una trampa para pasar a preguntar donde están los límites de la libertad de expresión".

Tras un breve turno de preguntas y una pausa para el café, las II Jornadas Nacionales de Periodismo se han retomado con la mesa redonda “Las tertulias en la televisión”, con la presencia de Esther Palomera, periodista fundadora de La Razón, Isabel Morillo, periodista de El Confidencial y tertuliana de Al Rojo Vivo y El Objetivo de La Sexta, Canal Sur Radio y Hora 25 en la Cadena Ser, Javier Aroca, antropólogo y jurista, tertuliano también del programa Al Rojo Vivo y Hoy por Hoy, y Pablo Simón, doctor y profesor en Ciencias Políticas y analista, además de tertuliano en numerosos programas de radio y televisión. Ejercerá de moderadora la periodista gaditana Ana Huguet.

Pablo Simón considera que el auge de las tertulias proviene del interés de la población por la política a raíz del estallido de la crisis. “Cuando las cosas van mal, miras más la política que cuando van bien”. Tras el politólogo, la periodista Esther Palomera ha intervenido con una frase demoledora e interesante “el auge de las tertulias ha contribuido a la falta de credibilidad del periodismo”. En su opinión, son pocos los periodistas que opinan con un argumentario real y honesto.

Javier Aroca ha agradecido la participación en este debate, reclamando la condición de tertuliano. “Defiendo al tertuliano, sobre todo aquí en La Isla, el lugar donde se formó la libertad de expresión y también, la existencia de tertulias. Históricamente es así”. Su experiencia como tertuliano le ha hecho descubrir que la falta de política o hacer política ha hecho que la gente se refugie en los debates.

La cuarta participante de esta mesa redonda, Isabel Morillo, ha afirmado considerarse una “militante del periodismo” que huye del papel del tertuliano. “Cuando voy a una tertulia, intento dar elementos para que el espectador se cree su propia opinión, no dar una opinión certera, aunque soy consciente de lo que significa el fenómeno televisivo”.

Los cuatro debatientes han finalizado la mesa redonda analizando la existencia de presión en las tertulias televisivas y el papel de la política en los debates. Los participantes creen que se ha normalizado que un periodista, por el hecho de intervenir en un programa de tertulia, sea capaz de dirigir la opinión de un sector de la audiencia, un error muy peligroso en la actualidad de nuestro país.

Finalizan así las II Jornadas Nacionales de Periodismo celebradas en la histórica ciudad cuna de la libertad que es La Isla.