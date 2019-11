Moreno: Susana Díaz ha perdido "autoridad e independencia"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reprochado este jueves a su antecesora en el cargo y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que haya perdido "autoridad e independencia" para reconocer que el pacto de gobierno firmado por el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, y por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, es "negativo" para España y esta comunidad.

Durante el debate entre Moreno y Díaz en la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, ha sido inevitable que saliera a la luz el acuerdo sobre un futuro Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en España, ya que el presidente ha pedido a Susana Díaz que diera su opinión al respecto, porque está "sumida en el silencio" y no ha dado su opinión como sí han hecho otros 'barones' del PSOE.

"Usted sabe que ese acuerdo es negativo para España y Andalucía, pero no se atreve a decirlo porque ha perdido la voz, la autoridad y la independencia para poder opinar como otros 'barones", ha dicho Moreno a Susana Díaz, a quien ha pedido que esté al lado del Gobierno andaluz en la defensa de los intereses de esta tierra, cuando venga "los ataque", que "van a venir" de un nuevo Ejecutivo en España de PSOE y Podemos.

Susana Díaz ha reprochado a Moreno que ahora se dedique a hacer preguntas a la líder de la oposición en las sesiones de control al Consejo de Gobierno: "Estrenamos nuevo formato, la sesión de control a la líder de la oposición. El ridículo también forma parte de la actuación política de quien la lleva a cabo".

Acto seguido, ha denunciado que Moreno se dedica a criticar, con un lenguaje que no es propio de su cargo institucional, un pacto para "desbloquear España", sin ni siquiera habérselo "leído", y le ha preguntado si lo que prefiere es "bloqueo" o "terceras elecciones". Asimismo, le ha pedido que diga qué puntos de ese acuerdo no le gustan, el relativo al crecimiento económico, a la lucha contra el cambio climático o al apoyo a las pymes o el referido a garantizar la convivencia en Cataluña en el marco de España y de la Constitución.

"Critica algo que no se ha leído y deberá explicar si prefería el bloqueo o terceras elecciones", ha dicho Díaz a Moreno, recordando que ella en su día, siendo presidenta de la Junta, apostó por el desbloqueo para que el Gobierno de España echara a andar y lo pagó con un "coste personal y político", en referencia a la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy.

Asimismo, le ha recomendado que analice por qué los andaluces han dejado la distancia entre el PP-A y Vox en menos de 6.000 votos en las pasadas elecciones generales y le ha pedido que haga un discurso que represente a todos los andaluces y no sólo a los de derechas.

En su turno de réplica, Moreno ha dicho a Díaz que están ante un debate en el Pleno del Parlamento y que pueden hablar de lo que les plazca y le ha pedido que sea más "prudente" con los resultados electorales y no se atribuya votos que no le "corresponden". "Quien se presentaba a las elecciones se llama Pedro Sánchez y no Susana Díaz", ha dicho a Moreno en referencia al hecho de que el PSOE-A haya crecido un escaño en relación con las elecciones generales de abril. Ha trasladado a Díaz que ella sabrá por qué Sánchez saca "más votos" en Andalucía que ella, porque los resultados de las elecciones autonómicas de diciembre de 2018 "están ahí".

Asimismo, le ha mencionado el hecho de que un compañero del PSOE haya recordado que el "centro derecha" ha sumado más votos que el bloque de izquierda en Andalucía en las pasadas elecciones generales.

Volviendo al acuerdo de gobierno entre Sánchez e Iglesias, Moreno ha recordado a Díaz que el punto 281 del programa electoral de Podemos apuesta por un referéndum pactado sobre un nuevo encaje de Cataluña en España y le ha preguntado si está o no de acuerdo con eso. "Usted que siempre ha dicho que era una voz libre e independiente y ahora está tan sumida en ese silencio y tan frágil", ha dicho el presidente a la dirigente socialista, a quien ha recordado que en su día dijo "barbaridades" de Podemos.

DESEMPLEO Y PRECARIEDAD

El asunto del futuro Gobierno de España ha salido en el marco de una pregunta de Susana Díaz al presidente sobre políticas públicas en Andalucía, en la que le ha pedido que aclare si sigue manteniendo su compromiso electoral sobre la creación de 600.000 empleos en la comunidad.

El presidente ha indicado que su Gobierno tiene hoy la misma ambición que cuando llegó hace diez meses, intentar llevar a Andalucía a la media de desempleo del resto de España, y ha defendido que en este tiempo se han creado ya 80.000 empleos. Ha indicado que su Gobierno va a llevar a cabo todas las reformas necesarias para que Andalucía cree empleo y ha confiado en la ayuda del futuro Gobierno de España, aunque ha mostrado su preocupación por las "recetas" que se están planteando en ese pacto entre PSOE y Unidas Podemos.

Por su parte, Susana Díaz ha mostrado su preocupación por que el dato de la EPA sea 852.000 personas desempleadas en Andalucía, lo que supone una tasa de paro del 21,1 por ciento. Ha dicho además al presidente no hay mayor "desvarío que juguetear con el logo de la Junta" cuando hay miles de profesionales sanitarios protestando en la calles o niños sin comedores escolares.