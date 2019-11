La Junta reformará su identidad corporativa de forma "gradual"

La Junta de Andalucía procederá a renovar de forma "gradual y paulatina" su identidad corporativa coincidiendo con el 40 aniversario que se cumple en 2020 del referéndum por la autonomía de Andalucía celebrado el 28 de febrero de 1980.

Así lo ha confirmado este jueves en el Pleno del Parlamento el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, en respuesta a una pregunta que el diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez le ha formulado en la sesión de control al Gobierno andaluz.

El parlamentario de Adelante, en concreto, ha criticado que "la primera medida" que se plantee el 'Gobierno del cambio' de PP-A y Ciudadanos (Cs) "sea cambiar el anagrama oficial de la Junta", algo que ha tachado de "tomadura de pelo" y por la que ha preguntado a Bendodo "cuánto se va a tardar en implementar este cambio" y "cuánto nos va a costar cambiar el logotipo" de la Junta en edificios públicos, hospitales, colegios, consejerías, empresas públicas, material de papelería o señalización de carreteras.

Bendodo ha replicado que "esta medida todavía no se ha tomado", y en todo caso no es la primera que toma el Ejecutivo de PP-A y Cs, que ya lleva "cerca de 600 en once meses", según ha apuntado.

El titular de la Presidencia ha detallado que desde la Junta entienden que, con ocasión del 40 aniversario del referéndum por la autonomía de Andalucía que se conmemorará el próximo 28 de febrero, "es buen momento para renovar la imagen corporativa de la administración", algo que "se viene haciendo habitualmente en administraciones públicas y sector privado", según ha defendido.

"Puede ser buen momento para reforzar valores consolidados de la cultura, diversidad, solidaridad que representa nuestra comunidad", según ha continuado Bendodo, que ha confirmado que "en esa fecha" del 40 aniversario del citado referéndum "se va a dar comienzo a la sustitución gradual y paulatina de la identidad" corporativa de la Junta.

Ha explicado que esta renovación "tendrá su estreno en la campaña publicitaria que se hace todos los años por el 28F, y en esta ocasión excepcional con motivo del 40 aniversario" de esa fecha emblemática para la autonomía andaluza, por la que también se va a proceder a una renovación del portal de la Junta de Andalucía en Internet, según ha anunciado Bendodo.

Ha agregado que "hace ya más de 20 años de que se aprobó el manual de diseño gráfico" de la Junta, por lo que "hay que adaptarlo al siglo XXI", y ha detallado que, para esta renovación de imagen, por ahora "se ha adjudicado un contrato menor por importe aproximado de 14.500 euros en el que se han atendido aspectos como el concepto de desarrollo creativo y un plan de acción gradual".

En ese sentido, el consejero portavoz del Gobierno andaluz ha pedido al diputado de Adelante que "no se preocupe" porque "no vamos a cambiar de golpe todo", sino que "conforme vayan desapareciendo los antiguos (logotipos) se irán implantando los nuevos".

ADELANTE CRITICA EL GASTO EN PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Ismael Sánchez ha replicado criticando que, en la décima legislatura, desde la Junta se gastaron "88.668.614,42 millones de euros en campaña de publicidad institucional", y "ahora este Gobierno no tiene reparo en poner en su memoria de los Presupuestos de 2019 que se incrementarán notablemente los créditos destinados a información y publicidad institucional".

Ante ello, ha subrayado que "600.000 niños en Andalucía se encuentran en el umbral de la pobreza, 38.627 familias se quedaron el año pasado sin renta mínima, 4.606 familias han sufrido desahucios habitacionales en el primer semestre de 2019; 843.538 andaluces están en listas de espera de la sanidad" y la comunidad cuenta con más de 800.000 parados.

"Pregúnteles si la prioridad es cambiar el logotipo de la Junta", ha espetado el diputado de Adelante al consejero Bendodo, a quien ha pedido que desde la Administración se "destine el dinero a lo que le importa verdaderamente a la gente".

Bendodo ha cerrado el debate insistiendo en que el cambio de logotipo se realizará "de forma prudente y gradual", y ha ironizado indicando que, ante el "panorama negro" sobre Andalucía que ha esbozado Sánchez, "estamos salvados" por "el Gobierno que se acaba de anunciar" entre el PSOE y Unidas Podemos, que "nos va a salvar a todos", por lo que desde Andalucía están "expectantes" en que esos "problemas" que presenta la comunidad y ha citado el diputado de Adelante sean "propuestas a resolver" en el primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo central.