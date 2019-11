La economía andaluza se frena aunque mantiene su fortaleza

El Observatorio Económico de Andalucía mantiene la previsión de crecimiento de la economía andaluza en el 2,1 % en 2019, a pesar de que "se acentúan los signos de desaceleración" económica, si bien esta comunidad mantiene su fortaleza respecto a España.



De hecho, en el tercer trimestre la economía andaluza ha crecido una décima menos que en el segundo hasta el 0,4 %, igual que la media de España, y la tasa interanual se sitúa en el 2,1 %, una décima más que en el ámbito nacional.



Estas son las previsiones que ha presentado hoy el presidente del OEA, Francisco Ferraro, recogidas en un informe que cuenta con la colaboración técnica de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y de la Fundación Cámara, y en el que se prevé un freno en el crecimiento del PIB andaluz en 2020 hasta el 1,6 %, si bien descarta una recesión el próximo año.





El comportamiento de los indicadores económicos en el tercer trimestre refleja un freno en la actividad, aunque, no obstante, Andalucía mantiene una "ligera fortaleza" respecto a España debido, según el presidente del OEA, al dinamismo del consumo interno que está impulsado por el aumento del empleo y el crecimiento de los salarios.También se mantiene en positivo el consumo de los no residentes o de los turistas que llegan a Andalucía, sobre todo con un fuerte aumento del turismo nacional, aunque muestra menos intensidad que en trimestres precedentes.De hecho, las actividades más estrechamente relacionadas con el consumo de los residentes andaluces registran crecimientos significativos de la afiliación en relación con el mismo trimestre del año anterior, como la hostelería (5,5%) o los transportes (5,1%), por encima de los correspondientes a la media de España.Y si bien la afiliación en el comercio sigue en desaceleración, ha mantenido su tasa de crecimiento interanual en el 2,5 % del trimestre anterior, superando a la media nacional.Los signos más claros del freno económico se reflejan en indicadores como la bajada en la matriculación de los vehículos en un 13 % en el tercer trimestre, en la disminución de las hipotecas sobre viviendas en un 6 % y en la bajada en un 5 % en la compraventa de vivienda, así como en la reducción del índice de confianza empresarial en un 3,3 %.Igualmente, la inversión retrocede, pero destaca el aumento de la compraventa de solares (0,6%),frente a la disminución en España, y el notable incremento de las licitaciones públicas (198 % en tasa anual), debido fundamentalmente al aumento de las obras licitadas por la Junta de Andalucía, según el informe.Asimismo, la reducción del comercio internacional afectó al volumen de las exportaciones e importaciones andaluzas, que se redujeron en el tercer trimestre a tasas interanuales del 6,4% y 7,5%, respectivamente, y la contracción fue prácticamente generalizada en todos los productos, excepto en el sector alimentario.Por el lado de la oferta, todos los sectores han aportado al crecimiento regional, aunque hay señales de agotamiento en los servicios y en la construcción, mientras que se detecta una expansión de la actividad industrial, orientada básicamente al consumo de los hogares.Con todos estos indicadores, el OEA prevé que el PIB andaluza crezca en el cuarto trimestre un 0,35 % y un crecimiento en el año del 2,1 % , aunque no descarta que baje al dos por ciento tras la rebaja de la previsiones que ha realizado recientemente la Comisión Europea para España y otros países.Aunque ha insistido en que no se vislumbra una recesión mundial en 2020, Ferraro ha señalado que la desaceleración es sincronizada en todo el mundo y cualquier "cisne negro" se puede extender a todo el planeta.