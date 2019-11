Susana Díaz rechaza "subastas" y pide "compromiso" con España

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha reclamado al resto de partidos políticos que faciliten la formación de un gobierno liderado por el candidato socialista y presidente en funciones, Pedro Sánchez, toda vez que ha rechazado "subastas" en las negociaciones y pide a los dirigentes de otras formaciones "compromiso" con el país, que "ha hablado con claridad" en las elecciones generales de este pasado domingo.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, la líder andaluza del PSOE ha defendido que ahora es momento de facilitar que haya un gobierno "y luego que cada uno ejerza su labor de oposición" pues "no tiene sentido que se utilice el voto de la gente para bloquear".

"Los españoles han votado con claridad y hay una mayoría del PSOE, la gente quiere que Pedro Sánchez sea presidente, y no hay nadie con más ganas que él de formar gobierno", ha sostenido Susana Díaz, quien cree que "no tiene sentido que los demás partidos sigan en el tacticismo" porque toca que haya un gobierno y que eche a andar la legislatura, "y ya luego la gente verá si su voto se corresponde con la tarea que realiza el que le representa".

Tras señalar que en su momento Mariano Rajoy en el Gobierno central o la entonces líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, se "negaron" a someterse a las respectivas investiduras, Susana Díaz ha defendido que "la primera responsabilidad de un dirigente es que si gana las elecciones quiera formar gobierno y Sánchez quiere, ahora el resto de fuerzas tiene que asumir la legitimidad de los parlamentos" porque "en la democracia española hay que entender que cuando uno no puede gobernar porque existe otra mayoría aritmética, tienen que dejar formar gobierno".

Y es que, a su juicio, "no tiene sentido" que el país "se acostumbre al bloqueo", a la par que ha rechazado, ante las reclamaciones de Unidas Podemos, que las negociaciones se conviertan "en una subasta diciendo dame tanto, no me voy a sentar o soy la alternativa; si es alternativa que gobierne el que gana y que haya una oposición para que la alternativa de futuro tenga más apoyo, eso sería reforzar la democracia".

Susana Díaz ha defendido en otro momento que en este país "llevamos demasiado tiempo en la confrontación y no nos damos cuenta de que los políticos no podemos ser un problema para la gente sino que tenemos ayudar a la gente, y eso necesita humildad".

Por eso, y tras recordar el coste personal y político que le supuso defender la abstención del PSOE ante la investidura de Rajoy, ha reclamado que "tienen que entender que hace falta un gobierno, que los españoles han hablado con mucha claridad, que hay muchas amenazas e incertidumbres en el camino, como el tema catalán o esa extrema derecha que galopa sobre el cabreo de la gente".

"A Pablo Casado, a Pablo Iglesias y a quien salga en Cs --tras la dimisión de su líder, Albert Rivera-- les digo que esto ya no va de ellos sino de España, que ha hablado con claridad, y tienen que hacer un ejercicio de compromiso con este país", ha remachado la secretaria general del PSOE-A, que ha avisado que mientras que no haya un gobierno que haga frente a los problemas de los ciudadanos "habrá un caldo de cultivo para extremistas que vienen a cambiar nuestro sistema".

Por eso, advierte Susana Díaz de que "mientras hablemos de pactos y no de lo que la gente sufre, la extrema derecha van a galopar sobre el sentimiento de orfandad de un gobierno que tienen los ciudadanos, por eso España no puede esperar a tener un gobierno".