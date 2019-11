Podemos Andalucía elude la autocrítica

Podemos Andalucía ha eludido hoy hacer autocrítica sobre los resultados electorales de Unidas Podemos en la comunidad y ha sostenido que primero las políticas "neoliberales" del PSOE-A de Susana Díaz y después la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones han "dado alas" al crecimiento de Vox.



Unidas Podemos ha cosechado en la comunidad un nuevo resultado adverso al conseguir seis diputados, tres menos que en abril, y 555.188 votos (13.06 %), por lo que ha perdido casi 100.000 sufragios.



Con este escenario, el secretario Político y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha abogado por abrir en Unidas Podemos un debate "sereno, por hacer balance" de la estrategias políticas.





No obstante, ha apuntado a la dirección estatal de su partido al indicar que si la formación se hubiera presentado bajo la marca Adelante Andalucía "no habría perdido" el segundo diputado en la provincia de Málaga.También ha criticado la actitud "irresponsable" de Más País, el partido de Iñigo Errejón, por presentar candidaturas en la comunidad, y cree que ha influido también la baja participación.Para este dirigente, ha sido el PSOE el que "ha generado" las condiciones de pobreza, de precariedad y "destrucción" de los servicios públicos y derechos laborales, y ha aseverado que fueron las políticas de Susana Díaz en la Junta las que "abrieron la puerta" a Vox en las instituciones andaluzas.Además, ha considerado que la "irresponsabilidad" de Pedro Sánchez al convocar elecciones por su "incapacidad" para llegar a un acuerdo y la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos "han dado alas a la extrema derecha" en el Congreso de los Diputados."Se le ha dado a Vox, un partido xenófobo y racista, una segunda oportunidad", ha censurado.Sobre el hundimiento electoral de Ciudadanos, que ha supuesto la dimisión de su líder Albert Rivera, el dirigente morado ha opinado que no le extraña por que se presentó como "partido útil de centro y al final se ha situado en la extrema derecha".A su juicio, hay que esperar para ver como afecta la crisis del partido naranja al Gobierno andaluz bipartito del PP y Ciudadanos, aunque ha denunciado que ambas formaciones han "normalizado y homologado" a Vox al convertirlo en socio de investidura y de los presupuestos andaluces.Podemos Andalucía ha vuelto a reivindicar el "bloque andaluz de izquierdas" con el que pretendía presentarse a las elecciones generales y ha anunciado una conferencia política para el próximo 18 de enero.