En Andalucía el pescado se sirve sin patatas fritas

Iconos tan típicamente británicos como el "fish and chips" o el Palacio de Buckingham aparecen en una campaña turística con la que Andalucía recuerda a estos viajeros que, aunque el espeto de sardinas se sirva sin patatas y el té no sea tan popular, en este destino se sentirán como en casa.



Así, el Puente de la Torre de Londres y el Palacio de Buckingham titulan las imágenes del Puente Romano de Córdoba y la Alhambra de Granada, respectivamente, mientras que un texto alusivo al monumento megalítico Stonehenge se ilustra con una instantánea de los Dólmenes de Antequera (Málaga).



Y ante el riesgo de comparaciones, en los textos se ahonda en la idea de las particularidades de cada oferta, como en una escena de El Rocío (Huelva) presidida por el nombre de la Abadía de Westminster, en la que se precisa que "reyes y reinas nunca se casaron aquí".





En una fotografía del barrio sevillano de Triana se menciona a Abbey Road, la famosa calle de Londres, y se recuerda que en la comunidad las "calles llenas de música no tienen icónicos pasos de peatones", pero en Andalucía harán "todo lo posible" para que el visitante se sienta "como en casa".También se muestran otros paisajes de la región como el Cabo de Gata, en Almería, o una playa de Chiclana (Cádiz) para apelar al lago Ness o la verde y placentera tierra inglesa, y en todas ellas figura el lema el lema genérico de la campaña turística andaluza: "Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente".El vídeo de la campaña va en la misma línea al asociar atractivos del Reino Unido con los de la comunidad andaluza, como la Torre del Oro en Sevilla, al tiempo que hace hincapié en otro de los reclamos en este mercado: el clima, que en Andalucía -se entiende que por bueno- "no es el tema principal" de conversación.Esta estrategia comunicación "más allá de lo habitual" responde a una situación "excepcional", como la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea, han explicado a Efe fuentes de la Consejería de Turismo.En este contexto se ha optado por un mensaje que transmita "tranquilidad, cercanía y bienvenida" a un destino que "siempre les ha recibido con los brazos abiertos" y que a la vez despierte el interés del viajero.Además, se pone en valor la identidad británica y se recuerda a estos viajeros que después de muchos años compartiendo experiencias juntos, siempre se han sentido como en casa y serán bienvenidos.El mercado británico es el principal emisor internacional de turistas hacia Andalucía, por lo que resulta "prioritario para la industria turística andaluza", ha destacado a Efe el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín.Por ello, la Junta ha diseñado un programa "especialmente pensado y diseñado para captar su atención" y "robustecer" los atractivos que han convertido a la comunidad en "destino preferente" de millones de viajeros británicos, ha indicado.Debido a la buena acogida que ha tenido la campaña en Reino Unido, donde ha sido muy comentada por los intermediarios que han pasado por el expositor andaluz en la feria World Travel Market de Londres, la misma creatividad se aplicará en las acciones de comunicación que se desarrollen hasta final de año en otros mercados.Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Canadá, Argentina, Uruguay, Chile y países nórdicos, son los mercados en los se va a utilizar esta estrategia promocional, siempre recurriendo a iconos de cada país, como es el caso de la torre de Pisa en Italia.Esta creatividad se usa en la iniciativa en medios de comunicación en el Reino Unido que comenzó el pasado septiembre y que se extiende hasta mediados de este mes con el objetivo de promocionar Andalucía tras la temporada alta y presentar las posibilidades del destino de cara al otoño-invierno y 2020.