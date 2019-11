El valor del email marketing en el mundo empresarial

El correo electrónico se ha convertido en una herramienta imprescindible para el mundo empresarial. Aunque se lleva hablando mucho tiempo de su desaparición, el email sigue siendo el medio online más rentable para las empresas. De hecho, el correo electrónico destaca como el canal con mayor retorno de la inversión en la actualidad, por delante del resto de canales online de captación. Por este motivo no es de extrañar que el mailing sea una pieza clave en las campañas de marketing de cualquier compañía. Una práctica empresarial accesible gracias a plataformas de email marketing especializadas como Mailrelay, una herramienta con la que se pueden crear newsletters, enviar mailings, analizar campañas de email o gestionar lista de suscriptores de una forma sencilla y cómoda.

El email marketing es una técnica que consiste, básicamente, en el envío masivo de correos electrónicos a un determinado público objetivo con el objetivo de atraer a potenciales clientes. Una herramienta que establece un canal directo de comunicación con el usuario y permite adaptar el contenido del email a cada tipo de consumidor. Todo ello para aportar valor y construir relaciones de confianza con los clientes. Una comunicación que solicitan los propios usuarios, ya que los clientes o potenciales clientes han tenido que solicitar ese envío de correos electrónicos previamente. Un consentimiento y predisposición que la convierten en una técnica directa, pero nada invasiva. Al fin y al cabo, las empresas deben tener en cuenta que de nada sirve enviar información a un usuario que no está interesado en sus productos o servicios.

Una de las principales ventajas del email marketing es que no requiere una gran inversión. De hecho, esta técnica es menos costosa que otras herramientas digitales populares en la actualidad. Por este motivo, cualquier empresa, incluidas las más pequeñas, pueden crear sus propias campañas de email marketing de una forma realmente asequible. Por ejemplo, plataformas como Mailrelay ofrecen a sus clientes una cuenta gratuita con la que se pueden enviar hasta 75.000 correos electrónicos al mes gratis, así como gestionar hasta un total de 15.000 contactos. Además, los envíos no incluyen ningún tipo de publicidad, algo realmente valioso para los usuarios, ya que la publicidad no deseada suele dañar la imagen de la marca.

La accesibilidad del email marketing, así como su inmediatez y eficacia, convierten a esta herramienta en una de las más importantes para cualquier tipo de campaña de marketing digital en la actualidad. Mediante esta técnica, las empresas pueden incentivar a sus clientes potenciales para que tomen la decisión de comprar. Al fin y al cabo, esta canal de comunicación permite ofrecer a los usuarios aquellos productos o servicios que necesitan, aunque ellos mismos no lo sepan. Sin embargo, la clave del éxito de cualquier campaña de email marketing es la segmentación, ya que los clientes no pueden percibir que se trata de una comunicación genérica. De esta forma, los correos electrónicos deben ser completamente personalizados para que evoquen una experiencia única en cada uno de los suscriptores de la lista.