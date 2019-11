"Cs hace un trabajo excepcional para cambiar las cosas en Andalucía"

Nació en 1967 en Valladolid, es uno de los economistas del país con mayor influencia y desde el mes de julio es diputado del Parlamento Europeo por España. Luis Garicano es una de las voces más reputadas de Ciudadanos, cuyo partido lleva grabado por su lucha contra la corrupción y por ser el partido que representa el progresismo liberal. En esta entrevista para los diarios Viva analiza la situación política en España, con el 10-N a la vuelta de la esquina, y sobre todo en Andalucía, el “ejemplo” de los cambios que pretende realizar Ciudadanos.

Pasa gran parte de su tiempo en Bruselas (Bélgica) por ser eurodiputado y miembro de Comisión de Asuntos Económicos. Sin embargo, constantemente quiere saber toda la actualidad de lo que pasa en España. Es más, con el rabo del ojo observa con admiración las políticas reformistas que emplea Ciudadanos en el Gobierno andaluz.

El 10-N se acerca y las encuestas coinciden en la victoria del PSOE y la subida del PP en escaños. ¿Cree que habrá cambios?

–Los votantes están todavía indecisos porque todos querían que se hubiera formado un gobierno. Esto quiere decir que la última semana de campaña va a ser muy importante y que lo pase va a ser determinante para ese resultado.

También se pronostica una caída considerable de Ciudadanos en estas elecciones generales...

–Los votantes de Ciudadanos están considerando su voto y estoy convencido de que volverán a confiar en nosotros. Somos un partido que es sumamente necesario para que España haga las reformas que tiene que hacer. Un ejemplo es Andalucía donde hemos puesto en marcha muchísimas reformas necesarias. Somos un partido que realmente quiere reformar España. Los problemas, desde Cataluña hasta el desempleo, no se van a resolver haciendo las mismas cosas del pasado. Ciudadanos es el único partido que está dispuesto y que quiere cambiar las cosas.

Sin embargo, los datos de Cs en Andalucía no se prevén que sean tan malos.

–Yo creo que en Andalucía se están haciendo las cosas muy bien. Estoy muy orgulloso del Gobierno en Andalucía, sobre todo en las consejerías que lleva Ciudadanos. Juan Marín ha puesto en marcha cinco leyes importantísimas: los mandatos van a durar ocho años, se va a acabar con los privilegios de los políticos a la hora de tener una jurisdicción especial, se va a proteger a los denunciantes, se ha transformado completamente el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y vamos a darle una vuelta como un calcetín a toda la Formación Profesional para que sirva para algo. En definitiva, Cs está haciendo un trabajo excepcional para cambiar las cosas en Andalucía y ya se está viendo. Andalucía va a crecer más que la media nacional de este año y mucho más que Europa. Andalucía converge a Europa este año y el que viene.

¿Ciudadanos ha transformado Andalucía?

–Ciudadanos no para de hacer cosas importantes en Andalucía como la lucha por la regeneración, una prioridad de nuestro programa. Estamos tratando de asegurar que acaban los privilegios los políticos porque el que hace la paga y nadie se puede esconder tras su cargo para evitarlo. Había cientos de millones de euros sin gastar de becas y políticas de empleo porque las subvenciones eran un absoluto desastre que estaban siendo robadas por los sindicatos y por personas para financiarse. Vamos a asegurar que haya empleo y la información está disponible para saber qué empleos hacen falta. En Educación hemos empezado un programa de refuerzo para el abandono escolar. En Dependencia hemos querido acabar con la lista de espera. En Economía se gastaban muy pocos millones de euros de fondos europeos y ya vamos por mil millones. Se están haciendo muy bien las cosas en Andalucía.

En mitad de esa lucha lucha por el fraude vamos a conocer la sentencia de los ERE.

–El juicio del Caso ERE fue visto para sentencia en diciembre y tendría que haber salido ya. Debido a las elecciones los jueces no se han atrevido a darla por alguna razón pero nos podemos imaginar por qué. La realidad es que Andalucía ha sido un ejemplo máximo de la corrupción del PSOE y estamos acabando con ello. Garantizo a los ciudadanos andaluces que mientras que Cs esté aquí la lucha contra la corrupción va a ser un principio básico.

¿Cree que en Educación se está siguiendo el camino adecuado?

–Sí, creo que el consejero Javier Imbroda tiene planes que son clave. Por ejemplo, el plan integral contra el abandono escolar, con la contratación de 750 nuevos docentes. Vamos a intentar que en las aulas haya siempre un profesor especial que ayude a los estudiantes que se estén quedando detrás. El plan integral contra el abandono de Imbroda va a conseguir una diferencia importante con lo visto hasta ahora y reducirá el abandono escolar.

¿En qué se me ha mejorado en Economía?

–La Consejería de Economía gestiona los fondos europeos y que en el pasado no se gastaba ni la mitad del dinero disponible. Simplemente porque no sabían cómo gastárselo. Es un error por la falta de gestión tan enorme y por haber gente con tan pocas ganas y conocimiento que el dinero se devolvía. Ahora estamos utilizando el dinero europeo prácticamente entero.

¿Cree que el acuerdo presupuestario con Vox daña la imagen del Gobierno andaluz?

–La Consejería de Igualdad, que es el área que más le interesa a Vox, la lleva Rocío Ruiz, una persona extremadamente luchadora y yo les doy mi palabra de que no habrá un paso atrás ni en la lucha contra la violencia machista ni en dependencia por mucho que esos partidos puedan intentar hacer cambios.

Dijo que Cs representa el liberalismo progresista, ¿cree que pueda haber cambiado esa percepción en parte de su electorado?

–El señor Sánchez se alió con Podemos y los independentistas. Nosotros seguimos con nuestra misma ideología. n