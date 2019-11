Marín destaca que Cs no viene "a predicar sino a hacer lo que dijimos”

El portavoz de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha manifestado que su partido no viene "predicar sino a hacer lo que dijimos”, frente a la fórmula del socialista Pedro Sánchez "de subir los impuestos" y a la del PP "de crear empleos precarios”.



“Ciudadanos ha venido a la política a hacer reformas, que ya hemos empezado en Andalucía, Madrid, Castilla y León, y Murcia, y también lo haremos en España”, ha destacado en un acto electoral celebrado este sábado en Sevilla.



Ha añadido que “no es la hora de los tristes”, sino “la oportunidad para los que somos optimistas y trabajamos para sacar adelante a las familias poniendo sentido común en todo lo que hacemos”.





El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, también ha participado en este acto, en el que ha pedido que se vote a “los que amamos más a España que a los sillones”.“Os pido un esfuerzo, que no ganen los que quieren que todo siga igual y los que tienen más amor por el sillón que por España”, ha apostillado.El vicepresidente madrileño ha subrayado que uno de los tres grandes problemas que afronta España es el bloqueo, porque “si no hay Gobierno no hay presupuesto y si no hay presupuesto no hay inversiones, ni sanidad, ni dependencia, ni nada”.“Ciudadanos es la solución”, ha señalado Aguado, “porque ya no somos un partido aspirante sino una realidad gobernando para más de veinte millones de españoles”.El también portavoz del Ejecutivo de Madrid ha dicho que “Ciudadanos es la única solución” porque “el PSOE ya ha dicho que no pactará con los constitucionalistas y que con Podemos tendría pesadillas” y “el PP no puede solucionar el independentismo porque fue durante sus mandatos cuando más competencias se le dieron a Cataluña”.