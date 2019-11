Paros en las ITV para exigir que siga siendo un servicio público

UGT ha convocado paros el 8 de noviembre en las empresas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para exigir más contrataciones y que el servicio siga siendo público, como garantía de calidad y seguridad en el transporte, un extremo que también respalda CCOO.



Los paros, de dos horas en el turno de mañana y otras dos en el de tarde, se han convocado tras las movilizaciones realizadas el 11 de octubre frente a la Consejería de Hacienda y ante la "falta de respuesta de la administración", según ha informado UGT en un comunicado.



UGT FICA-A ha reclamado "empleo estable y contratación ante la grave falta de personal, ya que la Junta se niega a autorizar los contratos necesarios", lo que provoca retrasos de más de un mes en las citas de revisión técnica de vehículos.





"Además del riesgo que esto supone en las carreteras, ya que hay conductores que no pasan a tiempo la revisión, está causando pérdidas económicas a los vehículos comerciales que, sin la ITV, no pueden entrar en el puerto u otras instalaciones logísticas", ha indicado UGT, que critica el cambio unilateral de la Junta en el preacuerdo del convenio colectivo.La calidad de las inspecciones de Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. (VEIASA) "son un referente para otras comunidades autónomas", mientras que "las empresas privadas priman el beneficio económico a la calidad del servicio, y esto pondría en riesgo la seguridad de las personas, por lo que está más que justificado que siga siendo un servicio público", según UGT.CCOO, por su parte, ha defendido en otro comunicado la gestión pública de VEIASA y el incremento de las plantillas.En ese sentido, ha recordado las movilizaciones ante el anuncio de la Administración de que no se renovarían los contratos al personal eventual y tampoco se realizarían otros nuevos, lo que supone que de las 1.300 personas que conforman actualmente la plantilla VEIASA se pasaría a unas 600.