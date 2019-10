Consejo Audiovisual critica los juicios paralelos a Ana Julia Quezada

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha señalado las "continuas insinuaciones y juicios paralelos" en la cobertura mediática del juicio con jurado contra Ana Julia Quezada, y ha afeado la "descripción morbosa de los detalles más duros" de la autopsia del niño Gabriel Cruz.

El informe elaborado sobre el tratamiento informativo de la vista oral por la desaparición y asesinato de Gabriel Cruz destaca que la "minuciosidad" en los detalles de la su muerte pese a la petición expresa realizada por los padres y la firma de un pacto ético por distintas organizaciones periodísticas.

El CAA apunta, no obstante, "cierta contención" por parte de las televisiones en general al informar, al menos en algunos de los aspectos solicitados por los padres, como son los referidos al uso de la imagen del pequeño y de ellos mismos.

Con respecto a Quezada, condenada a prisión permanente revisable, el informe aprecia "un análisis excesivamente pormenorizado" de aspectos como su "comportamiento gestual y corporal, su físico y atuendo y su vida privada y sentimental previa" y remarca un "claro tono de juicio moral".

Asimismo, según remarca, "se deslizan continuas insinuaciones y juicios paralelos" sobre la muerte de una de sus hijas en Burgos, supuestos "intentos previos" de asesinato del niño, o "especulaciones sobre planes para la desaparición del cuerpo del niño".

Cabe recordar que el Consejo emitió un informe anterior elaborado a partir del gran despliegue mediático en torno a este suceso, acaecido entre febrero y marzo de 2018, en el que algunas televisiones "vulneraron los códigos deontológicos exigibles a la información en los que están implicados menores de edad", según concluyó.

Este análisis puso de manifiesto, a juicio del órgano, "prácticas muy graves" por parte de algunos medios de comunicación, "como la explotación del sensacionalismo y el morbo, la difusión de noticias falsas y juicios paralelos, la vulneración de derechos fundamentales y, en síntesis, el montaje de un circo mediático que fue cuestionado por la organizaciones profesionales, fuerzas policiales y los propios medios de comunicación, entre otros".

Para la realización del informe sobre la cobertura mediática del juicio con tribunal de jurado se han analizado los contenidos emitidos en La 1 de TVE, Antena 3, Telecinco, La Sexta, Cuatro, Canal Sur TV e Interalmería en dos días de la celebración del juicio, en concreto el 10 y 11 de septiembre, cuando tuvo lugar la exposición de los hechos delictivos por parte de la fiscalía, la acusación y la defensa y se produjo la declaración de la acusada Ana Julia Quezada y de los padres del niño junto a otros testimonios.

Se han examinado así 34 horas y 23 minutos de 15 programas, incluidos magacines de actualidad o espacios de características similares, de las cuales se destinaron diez horas y 53 minutos al juicio, lo que representa el 31,7 por ciento de su tiempo.

En su informe, el Consejo considera que existe "una gran diferencia" entre ofrecer datos generales sobre las autopsias y las diferentes versiones de la muerte y "describirlos minuciosamente de manera morbosa, repitiendo en bucle las declaraciones de las partes y analizando estos detalles en las diferentes mesas de debate".

DATOS DE ESPECIAL CRUDEZA

Es el caso de Telecinco, según el CAA, en el 'El programa de Ana Rosa' se emitieron "repetidamente las declaraciones de la acusación particular, con detalles de especial crudeza sobre la autopsia, de la fiscalía y de la acusada, con reiteración de las imágenes donde se le mostraban las pruebas materiales, y subrayando en rótulos fragmentos de estos testimonios".

En la misma cadena, en el programa 'Ya es mediodía', se ofrecieron igualmente datos de estudios psicológicos previos realizados al niño y la mesa de debate se recreó analizando estos detalles, añade. El CAA llama la atención, asimismo, sobre que el medio se excusa para facilitar estas informaciones en que "es lo que se ha dicho en la sala".

En Antena 3, en 'Espejo público', el órgano indica que también se dieron detalles "especialmente duros de las autopsias y se comentaron en la mesa de debate" mientras que en La Sexta, "aunque no se entró en ese nivel de detalle, el programa 'Más vale tarde' emitió imágenes captadas por la Guardia Civil de la acusada sacando el cadáver del niño de la finca momentos previos a su detención".

"Son imágenes en blanco y negro de gran dureza, que incluso se utilizaron para realizar un montaje de fotos como fondo en el plató", reprocha al tiempo que califica de "innecesarias pero muy dramáticas" algunas escenas que se emitieron o datos de la autopsia de la acusación particular que se ofrecieron.

El informe recoge que, en Cuatro, en uno de los días analizados, algunos de los colaboradores del programa 'Cuatro al día' mencionaron algunos de las detalles más duros, mientras que en La 1 se resumió el contenido de la autopsia de la acusación particular y se dieron datos de informes psicológicos del niño.

En Canal Sur TV, "si bien no se ofrecen este tipo de datos procedentes del juicio" según matiza, sí se difundieron testimonios de miembros del operativo policial "que describían detalladamente la reacción nerviosa de la madre y la abuela de la niño al recibir la noticia de su desaparición, información privada e irrelevante para la audiencia que además queda fuera de la cobertura del juicio".

Además de estos datos, el CAA ha detectado un "abuso de imágenes de archivo" correspondientes a los días de la desaparición, en especial de aquellos planos donde se ve a la acusada formando parte activa de la búsqueda y consolando al padre, escenas "cuya reiteración puede resultar muy dolorosa para la familia", según concluye.

"En ocasiones, se facilitan así datos irrelevantes que pueden ahondar en el sufrimiento de la familia, en especial los referidos a las últimas horas de la vida del niño o se especula con un maltrato previo por parte de la acusada o, incluso, con intentos fallidos de dar muerte al menor", remarca.

El CAA asegura que ha percibido, en general, un "alargamiento innecesario" de la cobertura con conexiones en directo con periodistas "aún no existiendo novedades informativas", así como la práctica de anticipar contenidos como señuelo para la audiencia que luego se despachan con una información sin transcendencia.

JUICIOS PARALELOS Y ESPECULACIONES

Respecto a la acusada, el informe aprecia un análisis excesivamente pormenorizado de su figura realizado por psicólogos y expertos en comunicación no verbal o, "incluso, por cualquier participante en el programa, concediendo un protagonismo excesivo a su figura y frivolizando con asuntos secundarios e irrelevantes".

En Cuatro, según recuerda, se emitió un documental sobre la vida anterior de la acusada, "con numerosos detalles de su vida privada y un claro tono de juicio moral, sin advertir que se trataba de una redifusión de un programa realizado poco después de su detención".

"Asimismo, se deslizan continuas insinuaciones y juicios paralelos sobre la muerte de una de sus hijas en Burgos, intentos previos de asesinato de Gabriel, o especulaciones sobre planes para la desaparición del cuerpo del niño", destaca.

El informe realiza igualmente una valoración del pacto ético suscrito por distintas entidades, entre ellas el CAA, y comprueba que apenas se emite la imagen del menor y, cuando se hace, se opta por pixelarla. En cuanto a los padres, algunos medios difundieron imágenes de su llegada a los juzgados el día de su declaración a puerta cerrada, aunque no se aprecia hostigamiento mediático hacia ellos. El hecho de que sus testimonios no fueran públicos también contribuyó a mantener su privacidad, al no disponer los medios de este material particularmente sensible, según concluye.