Aguirre comparte reivindicaciones de Basta Ya y Sindicato Médico

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha asegurado compartir las reivindicaciones de la plataforma Basta Ya y el Sindicato Médico y comprender "perfectamente que ellos quieran que aligeremos más dentro de lo que son las promesas y lo que tenemos hecho en el programa electoral", y además ha defendido la gestión sanitaria del Gobierno andaluz durante los últimos nueve meses.

"Comprendo que ellos pidan más velocidad en las reformas que tenemos que poner, pero sí les digo que en nueve meses hemos hecho muchísimo más que otros en muchos años", ha asegurado a los medios de comunicación en Benaoján (Málaga), después de un acto de promoción de los productos cárnicos en el que ha estado acompañado por el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; la de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo.

Asimismo, ha recordado que este viernes trasladó al sindicato y la plataforma que "ya no verán ningún contrato basura, ya no verán un contrato del 50 por ciento, 75 por ciento, ya no verán ningún contrato de lunes a viernes, quitando los fines de semana como se veía eso". "Ahora mismo son todos contratos dignos, la mayoría de tiempo de seis meses y si no cuatro meses o los contratos que hemos hecho en el plan vacacional de tres meses", ha resaltado.

Aguirre ha destacado que el volumen de contratación "se ha aumentado en nueve meses en 4.200 trabajadores que tiene ahora actualmente más el servicio sanitario público andaluz en comparación a cuando yo llegué en enero de este mismo año".

"Yo creo que progresamos adecuadamente. Comprendo su desesperación de que a lo mejor quieren un mayor complemento contributivo o un mayor número de profesionales, que los estamos buscando también para aumentar los contratos", ha afirmado, al tiempo que ha explicado que la mayoría son médicos y enfermeros "a los que hemos encontrado dentro del déficit que tenemos actualmente como consecuencia en parte de la fuga de batas blancas".

Aguirre ha incidido en que en estos nueve meses han sacado al sistema sanitario público andaluz "de una situación caótica con un déficit de 150 millones, hemos conseguido una estabilidad, hemos aportado mucho dinero lo que es el gobierno al sistema sanitario público andaluz". Concretamente se ha pasado de un PIB autonómico del 6,1 por ciento al 6,4, lo cual "supone 1.170 millones más si comparamos la cifra de los presupuestos de 2020 de lo que había en este mismo año, cuando entramos en enero", ha finalizado.