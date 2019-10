Andalucía Game, cita del videojuego andaluz, brilla en su 4ª edición

Un año más, y van cuatro, la cita por excelencia del sector del videojuego andaluz, Andalucía Game, se celebra en Sevilla. Organizado por Publicaciones del Sur y la Fundación Cajasol, pone a disposición de sus asistentes un espacio de casi 1.000 metros cuadrados en los que se celebran todo tipo de actividades relacionadas con el mundo de los juegos.

Desde bien temprano el público expectante se agrupaba a las puertas de la sede de la Fundación Cajasol en la plaza de San Francisco en Sevilla. Nada más abrir las puestas a las 11.00 horas, el patio se llenó de jóvenes y no tan jóvenes que comenzaron a participar de las numerosas actividades que allí se celebran.

Andalucía Game mantiene un año más su carácter solidario, con sus entradas a la venta para acceder a torneos y actividades. Toda la recaudación lograda irá destinada íntegramente a la Fundación Aladina.

A las 12.00 horas comenzó la primera de las ponencias, con la mesa redonda de ‘Cómo ser YouTuber’ presentado por el periodista especializado Enrique García con los ponentes Dariadubs (@Dariadubs14), Pokeraptor (@PokeRaptorr), BPancri (@BPancri). Hablaron de sus inicios, de qué les impulsó a ser YouTuber y la situación actual de la plataforma. Todos coinciden en afirmar que la situación está complicada y que han estado tentados en dejarlo por el gran trabajo y tiempo que conlleva y que no da los réditos suficientes como para dedicarle todo el tiempo. El motivo principal que les motiva a seguir es que es un escaparate para poder dedicarse a otra cosa relacionada de forma profesional.

También abordaron la alternativa de Twitch ante YouTube y cómo puede desplazarlo como plataforma hegemónica en el streaming de videojuegos y en los creadores de contenidos. Dariadubs destaca que las plataformas que van a golpe de talonario no triunfan. Sobre si se puede compaginar el trabajo como los estudios con ser YouTuber, depende. Pokeraptor afirma que sí, siempre que se haga como algo esporádico, porque si se quiere hacer en serio y dedicarle seis o siete horas, con la dedicación que conlleva, es imposible. Dariadubs aboga por recurrir a personas que editan vídeos porque es algo que lleva mucho tiempo. BPancri dice “que poder se puede”, pero siempre a costa de sacrificar algo, a nivel personal o profesional. Pokeraptor destaca todas las puertas que les ha abierto, las ciudades a las que ha viajado y la ilusión que genera en la gente. En el turno de palabras, el público hizo preguntas a los youtubers de toda índole y sació su curiosidad. Sus sabios consejos para quienes quieren ser YouTubers es que no se “vuelvan locos”, que se impongan una “disciplina”, adaptarse las modas, pero de una manera personal y tener la cabeza en su sitio.Las críticas fueron generales a la política y el rumbo que está tomando YouTube con unas exigencias draconianas que no facilitan para nada el ingente trabajo que conlleva. Ellos son los que mantienen la plataforma y “piensan más en ellos mismos que los creadores”, afirmó Pokeraptor.

Posteriormente, el público pudo expresar su cariño y admiración en persona hablando, haciéndose fotos y recibiendo autógrafos de sus YouTubers favoritos.

Ya por la tarde, la esperadísima intervención de @ZellenDust, a las 17.00 horas, abarrotó el auditorio de la Fundación Cajasol. La expectación era máxima desde la primera hora de la tarde. Con casi 2,2 millones de suscriptores en su canal de YouTube, Zellendust hizo las delicias del público. Literalmente, lo petó ante un público que no paraba de reír a carcajadas.

Cinco son los torneos de los videojuegos destacados del momento, ‘Super Smash Bros Ultimate’, ‘League of Legends’,‘FIFA 20’, ‘Fortnite’, y ‘Dragon Ball FighterZ’ en los que se ofrecen entretenimiento, horas de diversión y premios, cuyos sorteos serán cortesía de @PlayStationEs y sólo se llevan a cabo entre los asistentes presenciales del evento.

Además, la Realidad Virtual también está presente en este festival. Así, los dispositivos más punteros están disponibles para disfrute de los asistentes, que pueden ser usados para la realización de diferentes experiencias interactivas y cinematográficas.

La última tendencia en vídeo, los 360 grados, no podía faltar tampoco a esta cita. Así, durante Andalucía Game 2019, se presenta esta tecnología con la grabación de las actividades más destacadas, la adaptación del vídeo a diferentes medios y la visualización posterior en pantalla de vídeos grabados.

El atractivo de varios estudios del programa de PlayStation Talents y las máquinas recreativas tradicionales también están presentes en Andalucía Game de la mano del estudio Tecnocade.

También los más pequeños cuentan con un espacio en la Zona Joven, donde los niños y niñas que lo disfrutan de juegos aptos para ello/as. La última consola de Nintendo, Nintendo Switch, también está para disfrutar de juegos como ‘Super Smash Bros Ultimate’, un party game fácil y accesible para todo tipo de público. La cumbre cuenta con actividades para que papás y mamás se lo pasen en grande con sus hijos e hijas mientras disfrutan de lo mejor en el mundo del ocio digital.

Por otra parte, los aficionados al cosplay están de suerte. Quienes quieran asistir disfrazados de sus personajes favoritos tienen la oportunidad de conocer a 10 cosplayers de primer nivel que visten el evento e interactuarán con los asistentes firmando autógrafos y haciéndose fotos con todos los que quieran tener un recuerdo inolvidable.

Otras actividades incluyen concursos sobre temáticas variadas (videojuegos, anime, bingos musicales, juegos de mesa, talleres de papiroflexia…) para que, entre partida y partida, el jugador no pierda el ritmo y esté siempre entretenido.

El streaming no podía faltar. Cada torneo de videojuegos cuenta con un comentarista que narrará a tiempo real los enfrentamientos. Las partidas serán grabadas para poder ser disfrutadas a posteriori.