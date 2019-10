El PP denuncia que Ayuntamiento corrigió el expediente Magrudis

El Ayuntamiento de Sevilla revisó la licencia de actividad de la empresa Magrudis, fabricante de la marca La Mechá, después de que conociera el brote de listeriosis, según ha explicado este viernes el PP, que basa esta denuncia en las declaraciones realizadas por los funcionarios municipales ante la Guardia Civil.



La concejal del PP Ana Jáuregui ha informado hoy en rueda de prensa de que la declaración de los funcionarios se produjo el pasado miércoles en el marco de la investigación que se lleva a cabo en el juzgado de instrucción 10 de Sevilla sobre el brote de listeriosis en la comunidad andaluza.



Jáuregui ha explicado que una vez que se conoció la crisis de la listeriosis fue cuando en el Ayuntamiento de Sevilla se dictaminó "con carácter urgente" revisar el expediente "comprobando los errores que contenía tanto en la forma como en el fondo, procediendo a dejarlo sin efecto", informa el PP en una nota.





La concejala ha indicado que de la declaración de los funcionarios del Servicio de Protección Ambiental del Ayuntamiento de Sevilla pusieron de manifiesto en su declaración ante el Equipo de Investigación del Servicio de la Guardia Civil Seprona una serie de hechos que evidencian la "dejadez y falta de responsabilidad" del Gobierno municipal del socialista Juan Espadas.Concretamente, ha señalado que la actividad que desarrollaba Magrudis fue solicitada por el titular "por un procedimiento que no correspondía" y ante la revisión de dicha solicitud "al inicio del procedimiento por parte del Ayuntamiento no se detectó en su momento los errores de tramitación de dicha actividad"."Una vez que salta la noticia de la crisis por listeriosis es cuando se dictamina por las personas responsables, y con carácter urgente, la revisión de dicho expediente, comprobando los errores que el mismo contenía, tanto en la forma como en el fondo, procediendo a dejarlo sin efecto", ha subrayado Jáuregui.Esta situación ocurrida con Magrudis, según el PP, puede que no sea la única, ya que hay una "falta de gestión, de tramitación y de control" por parte del Ayuntamiento sobre las licencias, las declaraciones responsables, las calificaciones ambientales o cambio de titularidad, debido a la falta de personal.Por ello, ha alertado de que dentro de las actividades sometidas a estas licencias existen "las que pueden conllevar posible riesgo o peligros potenciales para las personas, siempre que no se efectúe un control de las mismas".