Unicaja pone a dialogar a Pablo Picasso con Joaquín Peinado

La Fundación Unicaja expone en su sede de Sevilla 36 obras del "artista universal" Pablo Picasso y 45 del "genial pintor rondeño" Joaquín Peinado, que tenían una "comunión artística y una amistad irrenunciable" y de los que no se había organizado nunca una exposición conjunta.



La exposición, que estará abierta hasta el 26 de enero de 2020 e incluye obras como Los segadores, El pintor y la modelo y Retrato de Olga, presenta los cuadros como un "diálogo" entre "dos grandes artistas", que mantuvieron una relación de maestro y alumno desde que se conocieron en 1924 en París, ha subrayado en rueda de prensa el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel.

"Pablo Picasso y Joaquín Peinado. Encuentro en las vanguardias" es el título oficial de la exposición, que inaugura esta tarde la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y coincide con el aniversario del nacimiento del "gran revolucionario del arte pictórico en el siglo XX", como ha definido Medel a Picasso.



Entre las coincidencias de ambos artistas, Medel ha citado que eliminaron su primer apellido, Ruiz, en el nombre artístico, aunque en la exposición de Sevilla los cuadros recogen el nombre completo de los dos.



El comisario de la exposición, Rafael Valentín, ha explicado que el pintor rondeño, que no pudo vivir de la pintura hasta después de 1950 y sobrevivió como locutor de radio y viñetista, no es conocido porque llegó a España por primera vez en 1969 y no fue hasta la década de 1990 cuando los críticos lo recuperan.



"Estamos en ello", ha dicho la responsable del museo Joaquín Peinado de Ronda (Málaga), Emilia Garrido, sobre el interés por dar a conocer a uno de los pintores "elegidos" por Picasso, que ejerció como "padre espiritual" de artistas españoles de "la escuela de París".



"Este cuadro debe ser de un español, preséntamelo", fue lo que dijo Picasso cuando vio un cuadro de Peinado en París y el comienzo de una "amistad basada en el respeto y el compañerismo" entre ambos que solo acabó con la muerte del primero en 1973, tiempo en el que intercambiaron numerosa correspondencia, entre ellos felicitaciones navideñas, según el comisario de la exposición.



Una mano de Picasso pintada en un folio que pasó por debajo de la puerta de Peinado como forma de saludo, porque no pudo verlo en persona, es otra de las obras que intercambiaron, ha añadido el comisario.



La exposición, que "puede" que vaya a Málaga, según Medel, incluye óleos, acuarelas, dibujos y esculturas con bodegones, naturalezas muertas, retratos, tauromaquias, desnudos femeninos, figuras de animales o personajes literarios, como el cuadro de Picasso "Mosquetero con pipa", uno "de los costeados", ha comentado Medel.



El recorrido se divide en cinco partes, la primera de ellas denominada "Cubismo. Escuela de vanguardias", un estilo que "cambió para siempre la historia de la pintura" y donde se incluye Los segadores de Picasso.



La siguiente sala se titula "Neocubismo. Ventana abierta a una nueva pintura", con obras de igual temática entre ambos artistas, como Frutero, y la siguiente sección se denomina "Retorno al orden. Neoclasicismo y nuevos realismos", con varios retratos, como el de Picasso a su hijo y su primera mujer, que causó "gran impacto" en Peinado.



"Bodegones en la frontera de la abstracción" y "Triunfo de la forma y el objeto. Naturalezas muertas" completan la muestra, con la que Medel da por finalizado un primer año "muy importante" de la Fundación Unicaja de Sevilla y con un "reto no fácil de superar" tras las exposiciones de los hermanos Machado y de Sorolla.



"Empezamos con dos sevillanos y acabamos con dos malagueños", ha resaltado Medel sobre la exposición que se inaugura hoy, en la que hay cuadros de diez museos y fundaciones, dos de ellos pendientes de llegar desde Barcelona "hasta última hora" por las manifestaciones tras la sentencia del procés, ha precisado.