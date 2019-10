Aumentan a tres los fallecidos por la violencia desatada en Chile

Tres personas han fallecido hasta el momento en el marco de los violentos disturbios sociales que enfrenta Chile, después de que se confirmase el hallazgo de un cadáver en un supermercado que fue incendiado esta madrugada en Santiago, lo que se suma a las dos víctimas que estaban confirmadas hasta ahora.



Este tercer fallecido fue encontrado entre las cenizas del incendio provocado en un supermercado ubicado en la calle Matucana de la capital, mientras que los dos fallecidos que ya se habían confirmado correspondían a los cuerpos que se encontraron calcinados en el interior de otro supermercado diferente, en la comuna santiaguina de San Bernardo, recinto que también fue saqueado e incendiado.



Junto a estos dos cadáveres se había encontrado el cuerpo de una tercera persona, que la Municipalidad de la Región Metropolitana dio como fallecida en un primer momento, pero que el ministro del Interior indicó que se encuentra hospitalizada con graves quemaduras en el 75 % de su cuerpo.





El ministro de Interior Chileno, Andrés Chadwick, informó también de que en la madrugada, ante un control de patrulla militar en la comuna santiaguina de Puente Alto, se produjo un incidente en el que dos personas resultaron con graves heridas de bala.Chadwick anunció a la prensa que en la noche y la madrugada de este domingo, se contabilizaron "50 eventos de violencia" en la Región Metropolitana y 53 en el resto del país.Además, indicó que 62 agentes policiales de Carabineros y 15 civiles resultaron heridos durante los eventos violentos de la noche del sábado y el comiendo de esta madrugada.Finalmente, indicó que durante el toque de queda que rigió esta madrugada en tres regiones del país se detuvo a 244 personas que no respetaron la prohibición de libre circulación que establece esa medida.Por su parte, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que 32 personas están hospitalizadas en la Región Metropolitana, 10 de ellas en estado de gravedad, y que 208 personas fueron atendidas por distintos niveles de lesiones.Mañalich confirmó que un ciudadano colombiano murió de una herida de bala, sin que aún se hayan podido comprobar las circunstancias del ataque.Mientras, el general de división Javier Iturriaga, designado por el Gobierno encargado de la seguridad en Región Metropolitana mientras dure el estado de emergencia, dijo a la prensa que los heridos de bala por disparos de una patrulla militar son un hombre y una mujer que están siendo atendidos hospitalariamente en este momento.El general de división dijo que la noche del sábado fue "muy desagradable y alterada", con actos vandálicos, desórdenes y "muchos saqueos" hasta aproximadamente las 1:30 de la madrugada, hora local, mientras que se fue calmando en las horas siguientes."Esperamos que sea un día tranquilo. Espero que no sea necesario decretar un nuevo toque de queda", dijo Iturriaga, quien agregó que la situación no es normal y pidió a la ciudadanía que "se comporte de manera normal".Iturriaga cifró en 3.000 los militares, de distintos rangos, que están movilizados para controlar la situación en la Región Metropolitana, los cuales trabajan junto a unos 5.000 efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.El dato es diferente al del total de 9.441 militares que el ministro de Defensa difundió el sábado.En cinco regiones del país rige el estado de emergencia, que otorga al Ejército la responsabilidad de mantener la seguridad: en casi toda la capital desde la madrugada del sábado y en Valparaíso (centro), Concepción (sur), las comunas de Coquimbo y La Serena, en la región de Coquimbo (norte) y la comuna de Rancagua (centro) desde la madrugada de este domingo.Además, para Santiago, Valparaíso y Concepción rigió durante la noche y hasta las 7:00 hora de esta mañana (10:00 GMT) un toque de queda que prohibió la libertad de movimientos ciudadana, pese a lo cual, aunque en menor medida, siguieron registrándose algunos incidentes, principalmente saqueos en comercios y supermercados, que todavía se registraban en el amanecer de este domingo.Para Concepción, las autoridades ya han adelantado que esta noche volverá a regir el toque de queda, a partir de las 22:00 hora local y hasta las 6:00 hora local (01:00 GMT-9:00 GMT del lunes).La Región Metropolitana, en la que se ubica Santiago de Chile, informó de que 20.084 hogares se encuentran sin suministro eléctrico, 13.916 clientes de la eléctrica Enel y 6.161 de CGE Energía.Las calles de algunos puntos del país, que fueron escenario este sábado de violentos enfrentamientos con el Ejército y las fuerzas del orden, amanecieron con una visible cantidad de escombros y desperfectos, más propios de un frente de guerra.La red del Metro de Santiago continua cerrada, mientras que la empresa de autobuses urbanos volvió a funcionar este domingo.Más de 90 vuelos nacionales e internacionales con salida y llegado en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile fueron cancelados.Durante la madrugada, aproximadamente unas 5.000 personas quedaron varadas en las instalaciones del aeropuerto por la cancelación de sus vueltos, que no pudieron efectuarse dada la dificultad de los trabajadores de las aerolíneas de llegar a sus puestos de trabajo al regir el toque de queda.La militarización del país ha ido en aumento para tratar de controlar los desmanes violentos en los que derivó desde el pasado viernes la radicalización de la protesta ciudadana contra el alza del precio del metro, punta del iceberg del hartazgo de la sociedad por la carestía y la desigualdad del país.