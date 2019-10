Trump se desmarca del ataque turco en Siria: "No es nuestro problema"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desmarcó de la ofensiva del ejército turco contra las milicias kurdas en el noreste de Siria, al afirmar que no es problema de EE.UU. que Turquía haya entrado en el país árabe, lo que se contradice con los esfuerzos de Washington para lograr un alto el fuego.



"Si Turquía entra en Siria es entre Turquía y Siria. No es nuestro problema", dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde hoy recibió a su homólogo italiano, Sergio Mattarella.



En ese sentido, el mandatario defendió la retirada de las tropas de EE.UU. del territorio sirio: "No somos un agente policial. Ya es hora de que nos vayamos a casa", subrayó.





Minutos después, en una segunda rueda de prensa, Trump volvió a hacer referencia a las fuerzas estadounidenses en esa región."Estoy complacido de informar de que en Siria, Turquía, la frontera, solo tenemos 28 soldados no 50. Pensábamos que eran 50. Alguien informó de 50. En realidad eran 28. Se marcharon hace tiempo. Todos los soldados estadounidenses están lejos del lugar", apuntó.Trump hizo estas declaraciones antes de que el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, emprendan "esta noche o mañana", según el propio mandatario, un viaje a Turquía para promover un alto el fuego.A ese respecto, Trump aseguró que EE.UU. están intentado que Ankara haga lo correcto."Queremos ver guerras finalizadas", señaló el presidente, para quien "los kurdos están mucho más seguros ahora. Ellos saben cómo luchar. No son ángeles".EE.UU. se implicó en la guerra en Siria en septiembre de 2014, meses después de que el grupo terrorista Estado Islámico (EI) proclamara un califato en este país y en Irak.Su participación en el conflicto ha sido en el marco de la coalición internacional contra el EI, que Washington lidera y que ha colaborado sobre el terreno con las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada encabezada por las milicias kurdas.Turquía lanzó una ofensiva contra esas milicias, que considera terroristas, el pasado 9 de octubre, días después de que EE.UU. anunciara el repliegue de sus soldados del territorio sirio.El anuncio de EE.UU. se produjo tras una llamada entre Trump y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.El Gobierno turco confirmó hoy que Erdogan se reunirá mañana, jueves, con Pence y Pompeo, pese a que anteriormente había dicho que no hablaría con ellos porque no son sus homólogos.La postura de Trump le ha supuesto numerosas críticas dentro de su país.La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó hoy una resolución contra la decisión del presidente de replegar las tropas del norte de Siria.Con este movimiento, la Cámara Baja pretende obligar a Trump a que firme o vete esta resolución, aunque aún está por ver si el Senado, controlado por los conservadores, adoptará y votará la condena aprobada hoy.Después de esa votación, Trump recibió en la Casa Blanca a dirigentes del Congreso, de ambos partidos, en un encuentro que discurrió en medio de tensión entre el mandatario y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi.En una rueda de prensa posterior, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, detalló que "ella mantuvo la calma completamente, pero él (Trump) la llamó política de tercera clase. Dijo que hay comunistas implicados y que 'a vosotros, chicos, os podría gustar eso".Para Schumer, "esto no fue un diálogo, fue un especie de diatriba, una diatriba desagradable".Por su parte, Pelosi atribuyó el comportamiento de Trump a que estaba "perturbado" debido al voto de los congresistas: "Lo que vimos por parte del presidente fue un colapso, lamentablemente", se quejó.Tanto Schumer como Pelosi abandonaron la reunión inmediatamente después de los comentarios de Trump hacia ella, pero legisladores de ambos partidos permanecieron para analizar la situación en Siria.A ese respecto, Schumer dijo que preguntó a Trump por sus planes para contener al grupo terrorista Estado Islámico (EI), a lo que el mandatario respondió que Turquía y Siria vigilarán a los prisioneros yihadistas, sin ofrecer ninguna prueba sobre ello.