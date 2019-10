El ritmo de vida cambia los hábitos de compra de pescado

El ritmo de vida del consumidor está cambiando los hábitos de compra de pescado, porque cada vez compra más según la conveniencia, la proximidad, la rapidez y los horarios, según un estudio encargado por Mercabarna a la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc).

Por eso el estilo de vida les aleja de la tienda tradicional, como refleja el estudio 'Indicadores de compra y consumo de productos del mar', basado en 1.002 encuestas a mujeres y hombres españoles de 20 a 70 años que compran pescado y/o marisco, informan Mercabarna y Aecoc en un comunicado conjunto.

El trasvase de clientes se ha acelerado los últimos tres años: el 34% de encuestados admite que en este tiempo ha dejado de ir a las pescaderías de la calle o de mercados municipales, en favor de las cadenas de gran consumo.

Así, el supermercado ya es el canal prioritario del 65% de usuarios al comprar pescado, ante un 32% que sigue yendo a las tiendas tradicionales, mientras que solo el 3% compra online.

El 59% de encuestados dice que su día es muy ajetreado, y justifica pasarse al supermercado por unificar sus compras en el mismo sitio (52%), por el precio (35%), por la cercanía de estos locales a su casa (32%) y por la amplitud horaria de las cadenas (28%).

La pescadería tradicional sí es el canal mejor valorado: el índice de satisfacción lo encabeza la tienda a pie de calle (8,52) y la que está en el mercado detallista (8,38), por delante del supermercado (8,18) y del canal online (8,01).

Pero el cliente pide cambios a la tienda clásica, como ampliar horarios (32%), limpiar el pescado según su necesidad (23%) y aceptar encargos por teléfono o internet (17%).

CONSUMO 2,4 VECES POR SEMANA

El 63% de compradores consumen productos del mar una media de 2,4 veces por semana; y el 22% de encuestados dice comerlos más que antes (sobre todo merluza, salmón y bacalao), pero el 19% lo come menos (por aspecto del producto, por precio o porque no quiere prepararlo en casa).

Según el estudio, el crecimiento del sector pasa por ofrecer productos listos para comer, como ya demuestra el consumo actual de sushi: el 45% de encuestados lo come en casa al menos una vez al mes (el 44% lo compra en el súper, el 38% en el híper, el 31% por 'take away' o 'delivery', y el 10% en tiendas de barrio).

Además, el 28% de consumidores come menos carne en los últimos años y el 16% dice que ha optado por el pescado como alternativa a la carne.

En cuanto a la preferencia por el pescado fresco, el 32% lo ha comprado en el último mes; pero el 76% ha optado por congelarlo (la mayoría de éstos, el 40%, lo hace para prevenir el anisakis, por lo que la prudencia ante el parásito puede estar cambiando hábitos de compra).

La tendencia a congelarlo fresco también se explica porque solo el 47% de compradores lo comen el día que lo compran, mientras que el 34% lo hace al día siguiente y el 20% espera más días.

El director general de Mercabarna, Josep Tejedo, ha explicado que investigan qué modernizaciones requiere el mercado mayorista para vender más pescado y marisco, y que pretenden saber cómo compra el consumidor "y así adaptar mejor los servicios del mercado mayorista a las necesidades de la cadena detallista".

Las 90 hectáreas de Mercabarna incluyen 700 empresas mayoristas de producto fresco y un matadero; las empresas dedicadas a comercio están en los mercados centrales de fruta y hortaliza, de pescado y marisco y de flor y planta, mientras que el resto está a su alrededor; comercializa dos millones de toneladas de producto fresco al año, y alimenta a más de 10 millones de personas.