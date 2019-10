PP-A pide a Vox que no presente enmienda a la totalidad al Presupuesto

El PP-A ha pedido este miércoles a Vox que no presente enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces de 2020, porque tiene la firme voluntad de cumplir con lo que se recoge en el acuerdo presupuestario que ambas formaciones y Ciudadanos (Cs) firmaron para este ejercicio y el próximo, y ha dicho que cualquier "fleco" que quede pendiente podría resolverse a través de enmiendas parciales.

"Ojalá se consiga que mañana no haya una enmienda a la totalidad de Vox, con el que se está negociando, y que eso nos permita trabajar ya en los flecos que queden y se puedan resolver a través de enmiendas parciales", según ha expresado en rueda de prensa el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ante el hecho de que mañana jueves, a las 12,00 horas, termine el plazo para presentar en el registro de la Cámara las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos.

Nieto, que ha indicado que está participando en casi todas las reuniones con Vox, ha manifestado que la voluntad de diálogo y el respeto mutuo es patente y evidente, pero es lógico que Vox esté siendo "exigente" a la hora de reclamar el cumplimiento del acuerdo presupuestario que se firmó el pasado mes de julio.

"Se trata de concretar ese acuerdo en partidas y hacerlo visible en este presupuesto", según ha insistido Nieto, para quien no hay "ninguna gran diferencia" sobre la orientación del Presupuesto y que, por ello, es "optimista" respecto a la posibilidad de que finalmente se apruebe con el apoyo de Vox.

"También tengo los pies en el suelo, porque sé que estas cosas hasta que no se cierran definitivamente y no se firman, no se pueden garantizar", según ha añadido el portavoz del PP-A, quien ha recalcado que no hay un "escollo principal" que impida el acuerdo, sino que hay "muchos pequeños escollos", sobre medidas que Vox considera que tienen que incrementarse frente a otras que "están demasiado altas".

Ha indicado que el PP-A sí ha pedido a Vox que no presente la enmienda a la totalidad porque "hemos demostrado una imagen de cumplir el acuerdo lealmente que está fuera de dudas". Ha apuntado que entiende a Vox y que la enmienda a la totalidad es una "herramienta potente".

Según Nieto, el Gobierno andaluz y el PP-A están transmitiendo "garantías y dando confianza para que no se active esa enmienda a la totalidad". Ha indicado que si al final Vox la registrara, el PP-A trataría que antes de su debate ante el Pleno del Parlamento, se alcanzara un acuerdo.

"La enmienda a la totalidad no sería un ultimátum, pero sería mejor para todos, también para Vox, no esperar al debate de la enmienda a la totalidad para que, por lo menos, el núcleo más importante del acuerdo esté cerrado, y creo que se puede hacer", según ha señalado Nieto, quien ha agregado que si quedaran "flecos", estará la vía de las enmiendas parciales para resolverlos.

A este respecto, también ha expresado la voluntad del PP-A de aceptar enmiendas parciales de PSOE-A y Adelante Andalucía, siempre que sean "constructivas y busquen mejorar los presupuestos". Ha confiado en que ambos partidos no entren en la "pataleta de presentar enmiendas imposibles para que no se puedan admitir".

Nieto también ha señalado que no se está produciendo una "contaminación electoral", ante la celebración de los comicios generales del 10 de noviembre, en la negociación con Vox sobre el Presupuesto.

El portavoz del PP-A ha defendido unos presupuestos para 2020 que consolidan las políticas sociales en Andalucía y le dan una sostenibilidad y una dimensión que nunca antes habían tenido en unas cuentas de la comunidad. Ha indicado que el Presupuesto también ordena una política clara de lucha contra el cambio climático y de reorientación del modelo productivo para que sea más respetuoso con el medio ambiente. Se ha referido también a la nueva bajada de impuestos en las cuentas de 2020.

Nieto ha confiado en que el Presupuesto finalmente sea aprobado porque es necesario que si viene una recesión económica, tengamos "todas las velas desplegadas para que la economía andaluza navegue mejor y más rápido" que en otros territorios.