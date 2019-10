Economía acumula el 28,9% de la inversión en el Presupuesto de 2020

Los capítulos destinados a inversiones en el presupuesto de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad proyectado para 2020 se elevan a 1.084,4 millones --un 5,4% más respecto a 2019--, y representan "casi el 28,9% de la inversión global de la Junta" para el próximo año, mientras que los recursos destinados a universidades acumulan 1.340,2 millones.

Así lo ha desgranado el consejero del ramo, Rogelio Velasco, este miércoles en su comparecencia en comisión parlamentaria para detallar el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2020 en lo que respecta a su Consejería, que se eleva a 2.069,8 millones, lo que supone un 5,8% más --113,5 millones adicionales-- respecto del de 2019. Economía se sitúa así como el segundo departamento del Ejecutivo andaluz --por detrás de la Consejería de Agricultura-- con mayor inversión prevista en este proyecto de Presupuestos.

En concreto, las inversiones destinadas a universidades e investigación científica e innovación crecen un 7,2% hasta 845,1 millones, y las del área del emprendimiento y la economía digital un 4,2%, hasta 194,6 millones.

Por capítulos, los recursos destinados a universidades acumulan 1.340,2 millones --61 más que en 2019, con un aumento del 4,8%--, según ha detallado Velasco, quien ha explicado además que, "para contribuir a aliviar la situación de las universidades" por la deuda contraída, "se liberarán 40 millones", mientras que "el resto de las obligaciones reconocidas y pendientes de pago con estas instituciones públicas se irá ordenando de forma progresiva en función de las necesidades de tesorería que presenten y, de acuerdo con la disponibilidad de liquidez de la Administración".

Por otro lado, el presupuesto contempla "el pago de los dos últimos tercios del complemento autonómico y el abono total del complemento de productividad" para el Personal de Administración y Servicios (PAS), con lo que se termina de dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en la mesa de negociación de 2017, según Velasco, que ha avanzado también que, "en los próximos días, el personal docente investigador va a recibir notificación de la resolución de los complementos autonómicos que les corresponde percibir y que no se convocaban desde 2008".

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN

Las políticas para el fomento de la investigación científica y la innovación dispondrán de 415,1 millones, lo que supone un crecimiento del 11%, el de mayor intensidad experimentado por el conjunto de partidas.

A iniciativas de fomento de la I+D+i se destinará "una inversión de 211 millones, entre convocatorias pendientes de resolución y nuevas líneas". En cuanto a las primeras, Velasco ha concretado que "están a punto de resolverse ayudas que van a suponer un montante total de 88 millones", mientras que, respecto a las nuevas líneas de incentivos, "se han consignado 123 millones".

El consejero también ha anunciado "un programa de becas de excelencia para másteres que facilitará la movilidad a los estudiantes", para el que se asigna 1,5 millones y que permitirá que "el alumnado beneficiario de una beca del Ministerio y que haya obtenido un alto rendimiento académico en los estudios de grado se matricule en un máster impartido por una universidad pública andaluza ubicada en un lugar distinto al de su domicilio familiar".

En el ámbito del Centro Informático Científico de Andalucía (CICA), "está prevista la ejecución de una serie de actuaciones de alto nivel estratégico", como el "contrato de hiperconvergencia" y dos actuaciones incluidas dentro del Plan Estratégico 2020 de RedIRIS.

Igualmente, en materia de infraestructuras, ha resaltado como novedad la construcción y puesta en marcha del Centro de Innovación Universitario de Andalucía, Alentejo y Algarve, que recibirá 6,4 millones.

ECONOMÍA DIGITAL Y EMPRENDIMIENTO

Por su parte, las partidas para empresa, emprendimiento innovador y economía digital reciben una dotación global de 226,4 millones --un 8% más que en 2019--, según ha abundado el titular de Economía, quien también ha aludido al desarrollo del programa 'Startup Andalucía', en apoyo al emprendimiento de base tecnológica, y a la puesta en marcha "en el primer trimestre de 2020" de la iniciativa 'Startup Andalucía Roadshow'.

Por otro lado, "en 2020 se destinarán 134,4 millones en incentivos a pymes para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo". Además, el presupuesto consigna 40 millones al desarrollo de actuaciones relacionadas con la mejora de las infraestructuras de comunicaciones.

El consejero ha defendido "la apuesta por la mejora económica y la creación de empleo, con el fin de profundizar en la reorientación del modelo productivo hacia uno más sostenible y con menos desequilibrios sociales", un objetivo que guiará la ejecución del programa de política económica y planificación, para el que el presupuesto asigna 3,6 millones, un 1,43% más.

En este contexto, el consejero ha explicado que se está trabajando en una propuesta para una nueva "Ley de Participación Institucional que actualice el marco de concertación y contemple un nuevo sistema de diálogo social" que se quiere impulsar esta legislatura.

Por otro lado, Velasco ha destacado, en relación a los fondos europeos, que desde la Junta han elevado "notablemente" su nivel de ejecución, que, en la actualidad, alcanza ya 3.449 millones, con lo que "a finales de año se podrá cumplir con la regla N+3", según ha destacado.

Entre otras cuestiones, para 2020 también ha anunciado "la presentación de las nuevas bases reguladoras de ayudas destinadas a la modernización y mejora de la competitividad de las pymes comerciales y artesanas, que contarán con 10,4 millones".

Por último, el programa de elaboración y difusión de estudios del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía cuenta con un presupuesto de 13 millones, mientras que la Agencia de Defensa de la Competencia dispone de una asignación de 3,1 millones para el desarrollo de sus actividades.

PSOE-A: "UN PRESUPUESTO DE LA ÉLITE PARA LAS ÉLITES"

En el turno de los grupos, el diputado del PSOE-A Javier Carnero ha considerado que el proyecto de Presupuestos es un "desaguisado" realizado "por la élite para las élites", además de "un ataque a la línea de flotación de las universidades públicas andaluzas", porque "el aumento de la financiación básica" a las mismas "se hace a costa de reducir la destinada a inversiones". Además, ha criticado que "reduce financiación" para la red Guadalinfo y Andalucía Compromiso Digital.

Por parte de Adelante Andalucía, el parlamentario Guzmán Ahumada ha advertido de que "no es oro todo lo que reluce" en el presupuesto de esta Consejería aunque crezca "de manera importante", y en esa línea ha comentado, por ejemplo, que el incremento consignado en el apartado de universidades "no alcanza la media del aumento del Presupuesto en los últimos años", de forma que "aumenta, pero no suficientemente".

En representación de Vox, el diputado Eugenio Moltó ha valorado que se apueste por "criterios de eficiencia" para la gestión del gasto, pero ha señalado que en los Presupuestos aún persisten "tics ideológicos que hay que superar, porque no aportan nada al bien común de la sociedad", y en esa línea ha afeado a la Junta que "siguen obsesionados con informes de género".

Finalmente, por parte de los grupos que sustentan el Gobierno andaluz --PP-A y Ciudadanos (Cs)--, el diputado 'popular' Ramón Herrera ha destacado que la economía andaluza crece por encima de la media nacional gracias a la "confianza y credibilidad" generada "en solamente un año" por el nuevo Ejecutivo, mientras que el parlamentario de Cs Fran Carrillo ha rechazado que se hable de recortes sobre un Presupuesto que "aumenta respecto al ejercicio anterior", aunque desde la oposición "busquen argumentos para intentar desacreditarlo".