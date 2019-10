Susana Díaz: "He visto en qué se ha fallado y qué hay que corregir"

“Estos meses me los he tomado como una etapa de aprendizaje. He tenido más tiempo para escuchar. He visto en qué se ha fallado y en qué hay que corregir”. La líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, hace autocrítica tras sus primeros meses en la oposición. El varapalo de los resultados de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre le llevó a una “reflexión personal”. Dudó si tenía “fuerzas e ilusión” y consultó “a muchísima gente”. Ahora, dice, se encuentra “mentalmente preparada”, gracias a su “vocación por el servicio público”, para trabajar desde la oposición sólo para “ayudar a Andalucía”.

Bajé una pierna para volver a coger impulso

Díaz ha sido la invitada especial del programa Otro sur es posible, dirigido y presentado por el periodista Teodoro León Gross, en 7TV Andalucía, al que ya estuvo semanas atrás el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

“Estar en política es duro y hay ratos que los pasas mal. Tienes que bajar una pierna para volver a coger impulso”, confiesa la líder andaluza tras perder San Telmo. Y es que “ganamos las elecciones aunque de manera insuficiente” por lo que “perdimos el Gobierno por esa media aritmética parlamentaria” conseguida por PP y Ciudadanos, con el respaldo de Vox. A Díaz le toca liderar la oposición con “rigor, solvencia y buscando el interés común y general de los ciudadanos”. Una situación que vive por primera vez el PSOE en Andalucía en toda la historia de la democracia.

“Hay que adaptarse a una tarea que no hemos hecho nunca”, dice la expresidenta de la Junta, aunque advierte que “para los temas importantes de Andalucía ahí estará el PSOE con el Gobierno”, aunque para ello “el presidente tiene que creer en el diálogo”.

Cuestionada por si otra Susana es posible, la líder andaluza confiesa que “en la esencia soy la misma persona con las mismas convicciones” pero que “es cierto que hay elementos que tengo que corregir y que seguiré corrigiendo”. Este periodo de “aprendizaje”, como recalca, “durará lo que dure en la oposición el PSOE de Andalucía”.

Tal es su fe en volver a presidir la Junta que ya ha anunciado el primer paso: optar a la reelección como secretaria general del PSOE en Andalucía. Para ello necesitará el apoyo de la militancia y vencer en un proceso de primarias a un hipotético rival. “La suerte del PSOE es que no te eligen a dedazo como pasa en otros partidos. Aquí se tiene que ganar un proceso de primarias, que a veces se gana y otras no. Son los compañeros los que tienen el derecho a elegir y si, llegado el caso, hay compañeros con la misma ilusión tiene todo el derecho a presentarse”, argumenta.

Díaz defiende que su mensaje no se ha quedado anticuado y que está “en la tarea desde el minuto uno” para convencer de que ella es el futuro de los socialistas andaluces. Por el momento, Díaz atraviesa una etapa dulce con su secretario general y candidato a la presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tras aquellas primarias del PSOE en las que, reconoce, “hubo errores”. Ahora, Díaz asegura estarle “muy agradecida” a Sánchez, ya que “ambos hemos hecho un ejercicio de generosidad”. “Desde el primer momento que nos sentamos entendimos que la situación en España era muy difícil y que teníamos que hacer un esfuerzo de ida y vuelta por el país y por el PSOE”, indica. Y es que el PSOE es un “partido unido” y que mira “por el futuro de España”.