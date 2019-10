Susana Díaz pide que la Junta se comprometa a no "asfaltar" Doñana

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha pedido este martes al Gobierno de Andalucía que demuestre su "compromiso" con el Parque Nacional de Doñana asumiendo que no van a "asfaltar" el espacio natural y que no se hará la autovía entre Huelva y Cádiz.



Antes de inaugurar el VIII Congreso Andaluz del CSIF, Díaz dijo a los periodistas que para "ser creíble" el compromiso del actual ejecutivo del PP y Cs con Doñana, "lo primero" que tienen que hacer, cuando acabe el Consejo de Gobierno en el parque nacional con motivo de su medio siglo como espacio protegido, es "no volver a poner sobre a mesa" esa infraestructura.



"Si empieza el compromiso (del Gobierno) garantizando que no van a asfaltar Doñana, empezaríamos por el buen camino", ha afirmado Díaz antes de agregar que si no se asume esa exigencia, el Consejo de Gobierno en el espacio natural será "un acto para la galería".





Díaz ha subrayado que Doñana es un "orgullo" para todos los andaluces, "la joya de nuestro patrimonio natural y el pulmón verde de Andalucía, de España y de Europa".Por ello, ha reiterado la necesidad de que no se vuelva a "poner sobre la mesa", como han hecho semanas atrás, la autovía entre Cádiz y Huelva por el parque nacional, de la que ha dicho que no se sabe el coste ni cómo se pagaría pero sí se sabe el "daño" medioambiental que provocaría.