La industria farmacéutica cree que el plan de genéricos no ahorrará

La patronal de la industria farmacéutica en España, Farmaindustria, ha criticado que el 'Plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el SNS: medicamentos genéricos y biosimilares', en el que está trabajando el Ministerio de Sanidad, podría provocar un "claro perjuicio" a las compañías españolas y, además, "no producir ahorros para el Sistema Nacional de Salud (SNS)".

"Farmaindustria está a favor de medidas que favorezcan la competencia (y, por tanto, el ahorro público) en igualdad de condiciones entre las distintas compañías, pero considera que estas medidas pueden distorsionar la competencia sin producir ahorros para el SNS, y pueden provocar un claro perjuicio para la industria farmacéutica que opera en España", comentan en un comunicado, después de la publicación este jueves de una versión avanzada del plan, que ahora está abierto a consulta pública para pacientes y entidades interesadas.

Para la industria, el documento parte de premisas "cuestionables" y propone medidas que, "sin aportar ventajas al paciente ni a la calidad del sistema sanitario, podrían generar desequilibrios entre compañías, saliendo perjudicadas las industrias que comercializan medicamentos originales". "En caso de implementarse algunas de las medidas propuestas, se podría comprometer la viabilidad de muchas compañías innovadoras, especialmente de capital nacional, que vertebran un tejido industrial generador de empleo estable y cualificado y de un gran valor añadido para nuestro país", advierten.

En este sentido, aseguran que algunas de las medidas contempladas en el documento del Ministerio, "en especial" la prescripción generalizada por principio activo, "contribuirán a una mayor deslocalización de inversiones productivas hacia otros países como China o India, que está generando problemas de calidad y desabastecimientos, por su impacto sobre las compañías innovadoras".

Por otro lado, insisten en que la competencia entre medicamentos originales y genéricos debe preservarse "sin generar desequilibrios entre ambos tipos de compañías que los comercializan, como provocaría la implementación de algunas medidas del plan". Por ejemplo, Farmaindustria "no comparte" la propuesta de prescripción por principio activo, "no ya splo por el impacto negativo sobre las compañías innovadoras que distinguen sus medicamentos con marca, sino porque la prescripción por principio activo no se traduce en beneficios ni para los pacientes ni para el sistema de salud".

PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO "CARECE DE FUNDAMENTO"

Así, defienden que la prescripción por marca "no es más cara ni para el Sistema Nacional de Salud ni para el paciente, puesto que en España originales y genéricos están al mismo precio". "La prescripción por principio activo, en consecuencia, carece de fundamento en términos de eficiencia, y su generalización resulta cuestionable desde el punto de vista de la adherencia al tratamiento terapéutico y la farmacovigilancia", añaden.

"El plan no contempla tres grandes ventajas de la prescripción por marca: refuerzan la adherencia al tratamiento, puesto que es más fácil para el paciente reconocer mejor el medicamento al ser siempre el mismo; evita errores en la toma de la medicación sobre todo en pacientes mayores; y facilita la labor de farmacovigilancia, puesto que en caso de reacciones adversas permite identificar el fármaco concreto que ha podido provocarla, no solo el principio activo", argumentan.

PLAN CON ENFOQUE "INCORRECTO"

En general, los representantes de la industria consideran que el plan parte de un "enfoque incorrecto", esto es, que los medicamentos genéricos habrían perdido cuota de mercado en los últimos años, y que se usan menos que en otros mercados europeos. "Este enfoque es incorrecto, puesto que, si el objetivo último es reducir el gasto farmacéutico [conseguir ahorros], lo que importa no es cuánto representa el mercado de genéricos, sino el mercado que está a 'precio de genérico', sea este mercado participado por un genérico o por un medicamento de marca", apuntan.

"En España, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, los medicamentos originales identificados con una denominación comercial o marca están obligados por Ley, para seguir financiados por el sistema público, a bajar su precio al del genérico, y eso es lo relevante a efectos de ahorro. Ese mercado no ha hecho en nuestro país más que crecer en los últimos años, alcanzando ya un peso superior al 82 por ciento; es decir, 4 de cada 5 recetas que se dispensan en las farmacias españolas están a precio de genérico", concluyen.