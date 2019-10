115 vídeos por "negligencia absentista" de 5 agentes Medio Ambiente

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha recibido tres escritos y hasta 115 vídeos para demostrar el absentismo laboral reiterado y la utilización para fines personales de los vehículos asignados a cinco agentes de Medio Ambiente de la provincia de Almería.



En dichos escritos, dirigidos a la consejera del ramo, Carmen Crespo, la delegada territorial de Almería, Aránzazu Martín, y a la Secretaría General Técnica de la Consejería, se denuncia que cinco de los seis miembros de la Unidad Biogeográfica número 2 de Almería, estarían cometiendo una "negligencia absensista", incumpliendo las instrucciones de "forma patológica".



El denunciante asegura que desde "hace años", son reiteradas las quejas de los vecinos de la comarca del levante-norte de Almería, "concretamente referido a la inactividad de los agentes y de los vehículos oficiales que constantemente se encuentran aparcados en los domicilios" de estos.





En este sentido, añade que en todo este tiempo, vecinos de esta zona han "recriminado, de manera insistente", que dichos agentes no salían a trabajar y que en las localidades almerienses de Garrucha y Mojácar era fácil ver los citados vehículos estacionados en horario laboral.El denunciante realizó, "dentro de sus posibilidades", un total de "115 vídeos , entre el 26 de junio y el 15 de septiembre de 2019, sin cortes en la grabación, que muestran el vehículo oficial estacionado y un reloj público cercano con hora, día y mes"."El año 2019 puede ser comprobado por comercios de reciente apertura que aparecen en dichos vídeos o por los propios vehículos oficiales de nueva adquisición que no estaban en años anteriores", añade.Para el denunciante, con dichos vídeos "se constata" que "no salen a trabajar" y que las "acusaciones de los ciudadanos son fundadas", lo que "ocasiona graves daños a la integridad profesional" del colectivo y "por ende", a la Consejería, apostillando que la situación se agrava si se tienen en cuenta las gratificaciones económicas que reciben estos agentes durante el verano por trabajar en el Plan Infoca de la Junta."Tal absentismo, irresponsabilidad e insolidaridad, desde mi punto de vista, me han obligado a ponerlo en su conocimiento para que se tomen las medidas oportunas ante este despropósito, que me está afectando de manera profesional y personal", según el denunciante.En este sentido, mantiene que "es incomprensible que un colectivo de funcionarios en Andalucía, no esté sometidos aún a una disciplina laboral, a un control personal sobre su trabajo diario, con objetivos claros y de rendimientos tal y como tiene el resto de los trabajadores de nuestro país, dando lugar a situaciones tan esperpénticas y vergonzantes como las relatadas en este escrito".