Chaves, Griñán y Díaz comparecerán en la comisión de la Faffe

os expresidentes de la Junta de Andalucía Susana Díaz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán comparecerán en la comisión que investiga en el Parlamento las irregularidades en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) el día 7 de noviembre, en plena campaña de las elecciones del 10N.



Así lo han acordado todos los miembros de la comisión de investigación -PP, Cs, Adelante y Vox- salvo los del PSOE, y que ha situado las primeras comparecencias el 7 y 8 noviembre, fechas en la que pasarán a declarar los expresidentes de la Junta y los últimos exconsejeros de Hacienda, Empleo y Economía de la Junta.



Junto a Chaves, Griñán y Díaz, que testificarán el 7 de noviembre, en la segunda jornada, el 8 de noviembre, lo harán la exconsejera de Hacienda, María Jesús Montero, así como los exconsejeros Antonio Ramírez de Arellano, Javier Carnero y José Sánchez Maldonado, a los que se unirá el propietario del club de alterne Don Angelo, José Ruíz García.





La comisión, creada con el apoyo de todos los grupos y a petición del Gobierno andaluz de coalición de PP y Ciudadanos, tiene el objetivo de esclarecer y fijar las responsabilidades políticas de la irregularidades detectadas en la Faffe.Desde esta fundación se usaron ocho tarjetas de crédito en gastos por un importe de unos 32.000 euros en 12 fiestas en prostíbulos de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.El que fuera director de la fundación y exmiembro de la ejecutiva del PSOE andaluz, Fernando Villén, desembolsó 14.737 euros en el antiguo club de alterne de Sevilla, el pub Don Angelo, en marzo de 2010.La comisión de investigación contempla en una primera ronda de comparecencias un total de 40 declarantes, acordados por la mayoría de los grupos, listado en el que no ha quedado incluido el actual presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, tal como había solicitado solamente el PSOE-A.El presidente de la comisión, Enrique Moreno (Ciudadanos), ha destacado el alto nivel de acuerdo de los grupos y ha concretado que los días 21 y 22 de noviembre se desarrollará la segunda sesión de comparecencias, cuyos declarantes no ha precisado.En la relación de los 40 comparecientes se encuentran también los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, así como Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso de los ERE, el ex director general de la Faffe, Fernando Villén, el empresario Ángel Ojeda, vinculado a los cursos de formación y cargos de la fundación no subrogados por la Junta.En declaraciones a los periodistas, la popular Ana Vanessa García, ha expresado su satisfacción por el comienzo de los trabajos y ha dicho que es necesario aclarar la irregularidades en la Faffe, que ha cifrado en un montante de unos 150 millones en subvenciones "sin justificar".Tanto ella como la diputada de Ciudadanos, Teresa Pardo, han criticado el intento del PSOE de "paralizar" los trabajos de la investigación y ha defendido que la comisión no detenga sus sesiones por la campaña electoral.Angela Mulas, de Vox, ha justificado la comparecencia de los expresidentes en la idea de aclarar las irregularidades y poder investigar este presunto caso de "corrupción" en esta fundación.El resto de grupos, el PSOE y Adelante Andalucía, no ofrecieron declaraciones.