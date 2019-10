Bravo entrega en el Parlamento el Presupuesto de 2020

l consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha entregado en la mañana de este viernes a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020, el segundo que elabora el Gobierno del PP-A y Ciudadanos (Cs), que "no generará deuda" y con "un firme compromiso medioambiental".

Bravo, que ha estado acompañado por el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha hecho entrega del referido documento en formato digital a la presidenta de la Cámara en el Salón de Protocolo, donde han asistido los miembros de la Mesa, además de miembros de la Consejería de Hacienda y de Economía y de los distintos grupos parlamentarios.

En este marco, el consejero del ramo ha señalado en declaraciones a los periodistas que estas cuentas recogen "la obsesión del Gobierno por las políticas sociales y su sostenibilidad", con la aspiración de que sean unos presupuestos "para la próxima década".

Así, también ha subrayado que se trata de "la primera vez" que nos presupuestos "no van a generar deuda para nuestros hijos y nietos", ya que están "en equilibro de no gastar lo que no vamos a ingresar", al tiempo que se "reinician" una serie de infraestructuras que "necesita Andalucía".

En cuanto al "compromiso medioambiental", Bravo ha señalado que se trata de unos presupuestos "verdes", que recogen "una mayor número de medidores en este sentido" y "un fondo dotado exclusivamente para intentar que cada consejería pueda analizar cómo sus medidas afectan al medio ambiente". "Esto no es una opción, es una necesidad para la Comunidad, España y el mundo y tenemos un firme compromiso en esta línea", ha subrayado el consejero de Hacienda.

NEGOCIACIÓN "RAZONABLEMENTE BIEN"

El consejero de Hacienda ha considerado que la negociación de estos presupuestos va "razonablemente bien" con Vox, partido con el que ya alcanzaron un acuerdo para las cuentas de 2019, y ha asegurado que serán "capaces de poder decir que tendrán un presupuesto".

En este sentido, ha apuntado que "no hay líneas rojas" y se están negociando "las propuestas de mejora". "No tengan la mejor duda de que las propuestas de mejora se incorporarán, igual que las que hagan desde Adelante Andalucía y el PSOE-A", ha asegurado.

"Ahora se abre la parte más bonita de los presupuestos", ha reconocido Bravo, ya que se debe dar "un intenso debate" donde intentarán conseguir "el acuerdo de todas las formaciones políticas para que se sientan reflejados".

Tras estimar que la rebaja fiscal será de 44 millones, algo "asumible" por las gestiones de eficiencia y teniendo en cuenta que, por ejemplo, la última sentencia del metro de Sevilla supuso "cuatro veces más", el consejero ha asegurado que "podrán seguir rebajando impuestos".

"RESPUESTA ADECUADA A LA DESACELERACIÓN INTERNACIONAL"

Por su parte, el consejero de Economía ha destacado que estos presupuestos son "los mas adecuados desde el punto de vista económico" ya que, ante "el deterioro" de la actividad económica internacioal, pueden ser "una respuesta adecuada a la desaceleración de la economía".

"Somos optimistas, vamos a acabar 2019 con unas cifras de crecimiento reales mejores que las previstas y esperamos que las previsiones conservadores para 2020 puedan dar confianza y estabilidad a mercados e inversores", ha asegurado.

Por último, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha querido dar la enhorabuena al equipo de la Consejería de Hacienda, que "en apenas unos meses" ha realizado dos presupuestos para Andalucía y ha mostrado su deseo de que salgan adelante en la Cámara andaluza.