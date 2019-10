Registran la casa de la detenida por la muerte de su hijo en El Ejido

La Guardia Civil registra en Huércal de Almería la vivienda de la mujer de 38 años y nacionalidad española acusada de haber acabado este jueves con la vida de su hijo de siete años de edad con el que se ha desplazado hasta Las Norias de Daza en El Ejido (Almería), donde ha sido arrestada después de que se atrincherara en el vehículo.

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería y agentes de Huércal de Almería, con apoyo de la Policía Local, se han acudido hasta la residencia habitual de sospechosa para realizar un reconocimiento del domicilio, cuyo acceso ha sido precintado, que se ubica en un segundo piso de la zona residencial de Villa Inés, según el despliegue efectuado en la zona.

Las investigaciones sobre el origen del crimen y el escenario de los hechos, que se perfila en torno a la vivienda como principal hipótesis, avanzan de forma paralela mientras que la mujer, identificada como A.M.B.L., permanece detenida en dependencias policiales a la espera de ser puesta a disposición judicial.

La mujer habría llegado poco antes de las 10,30 horas con el cuerpo del niño en el coche a la vivienda de una conocida, expareja de su padre, ubicada en Las Norias de Daza, esto es, a 40 kilómetros de la residencia familiar. Según los testigos, el menor presentaba signos de asfixia, aunque dicho aspecto no ha sido corroborado por fuentes oficiales, que se han remitido al secreto de sumario.

Una vez allí, y según el relato de la mujer, le habría pedido "ayuda para sacarlo del coche", al tiempo que le instaba a que "no llamase a nadie". "Ha entrado a la casa como si tal cosa y me ha pedido ayuda para sacarlo del coche, pero yo le he dicho que tal y como estaba el niño yo no lo metía en mi casa", ha relatado a los periodistas la testigo, quien ha asegurado que le ha espetado "¿qué quieres, que me busque la ruina?".

La mujer ha remarcado que la detenida "estaba detrás para que no llamara a ningún lado", por lo que ha tenido que ir a casa de una vecina a la que ha dicho que llamase a la Guardia Civil porque "el niño no estaba en condiciones", según ha relatado. También le ha pedido que abriese la puerta de la cochera para "meter su coche" y ha asegurado que el pequeño "estaba en la parte delantera" del vehículo.

La detenida, que se encontraba en el lugar de los hechos cuando ha llegado la Guardia Civil, ha tratado de huir del lugar con el vehículo, si bien los agentes la han frenado. No obstante, ha permanecido en el coche hasta que ha sido sacada del mismo por los agentes. En el lugar de los hechos aún quedaban cristales rotos de haber forzado las lunas del vehículo en la detención.

CUSTODIA SOBRE EL MENOR

Tras remarcar que los progenitores del niño estaban separados, ha hecho alusión a disputas en torno a su custodia, "aunque el niño ahora mismo estaba con la madre". En concreto, la mujer residía con el menor en el barrio de Villa Inés, de Huércal de Almería, donde el niño acudía al colegio desde los tres años de edad.

Fuentes cercanas al caso han apuntado los litigios entre los padres del menor, que se encontraban separados, para hacerse con la custodia del menor. En este sentido, han precisado que hace una semana tuvo lugar una vista en la que el padre del menor solicitaba una reasignación del régimen sobre el pequeño, con el que permanecía los fines de semana.

En el mismo sentido, han apuntado que si bien la mujer llegó a interponer una denuncia por malos trato sobre su exmarido, la misma fue "desestimada" en el primer momento con lo que no dio lugar a ningún tipo de proceso. También han señalado que la mujer ha recibido en los últimos meses tratamiento por parte de Salud Mental.

TRES DÍAS DE LUTO EN HUÉRCAL

Por su parte, el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha comunicado a los medios tras una concentración que ha tenido lugar a las 19,30 horas en las proximidades de la vivienda de la detenida que se han decretado tres días de luto oficial con las banderas a media asta en un pleno extraordinario y urgente que finalmente se ha celebrado antes de la concentración.

Torres ha asegurado que el municipio se encuentra "roto de dolor" ante las circunstancias "tan dramáticas" que se han vivido y por las que también se va a emitir una declaración institucional de rechazo en relación al suceso.

El alcalde, quien ha asegurado que la detenida había sido "usuaria de servicios sociales" del Ayuntamiento, ha afirmado que se ofrecerá apoyo psicológico tanto al padre del menor así como a los compañeros de colegio del menor, que acudirán este viernes al centro escolar desde el que se podría también convocar un minuto de silencio.

De otro lado, el Ayuntamiento de El Ejido ha convocado un minuto de silencio este viernes a las 11,00 horas en la Plaza Mayor de la localidad, al que finalmente se unirán miembros de Vox, que han optado por desconvocar una iniciativa similar prevista hora y media después. Por su parte, el Ayuntamiento de Alcolea, de donde son naturales los padres del pequeño, también van a celebrar un pleno urgente y extraordinario para rechazar el crimen.