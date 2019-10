El PSOE busca ganar en un año sus quintas elecciones en Andalucía

Unos abogan por un gobierno de progreso y otros esperan en un segundo plano su oportunidad para dar el salto a La Moncloa. Tras conocer los resultados del macrosondeo publicado por Publicaciones del Sur previo a las elecciones generales del 10 de noviembre, todas las formaciones políticas han valorado su situación y han proyectado una imagen de confianza y de ilusión de cara al futuro más cercano.

La encuesta, realizada por SW Demoscopia, prevé la victoria del PSOE, la subida del Partido Popular, la caída de Ciudadanos, la leve bajada de Unidas Podemos, la consolidación de Vox y la irrupción de Más País. Cautela, escepticismo, orgullo y estabilidad, las palabras más utilizadas por los políticos andaluces a falta de un mes para la cita con las urnas.

El recientemente nombrado portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, José Fiscal, ha valorado positivamente la encuesta a este diario y ha sacado pecho de tener la “seguridad” de que el 10 de noviembre volverá a ganar “por quinta vez unas elecciones en Andalucía”. El sondeo vaticina que los socialistas ganarán las elecciones pero bajarían ligeramente algún escaño, situándose en la horquilla de entre 20 y 23. Por ahora, el objetivo es “seguir aumentándola” porque el PSOE “es el partido hegemónico en Andalucía”.

Por ello, los socialistas andaluces ya han puesto a funcionar toda su maquinaria para que Andalucía “sea la comunidad que más votos y escaños aporte al presidente del Gobierno”. Fiscal ha asegurado que Pedro Sánchez “es el presidente que España merece tener”. De ahí el apoyo público que la líder socialista andaluza, Susana Díaz, le está dando a Sánchez, como el vivido por las calles de Granada este pasado miércoles. Hay un dato que preocupa entre los socialistas: prácticamente uno de cada diez votantes del PSOE pasaría a apoyar a Más País, un partido, para Fiscal, “surgido por una pelea con Podemos”. Además, el PSOE ha acusado al PP de “ensuciar y enfangar” esta fase política debido al “nerviosismo” por unas nuevas elecciones.

Otro partido que no puede esconder una sonrisa tras conocer los resultados del macrosondeo es el PP. La secretaria general de los populares andaluces ha indicado que “si hay algo en común en todas las encuestas es que el PP va a mejorar sus resultados”, ya que “es el único partido que puede acabar con el bloqueo de Sánchez”. El ejemplo está en Andalucía, concretamente en la Junta, “donde hay estabilidad, se bajan los impuestos y es la primera comunidad autónoma que tendrá sus presupuestos aprobados”.

El PP lograría superar todas las expectativas y podría llegar a tener hasta siete escaños más de los once que obtuvo hace tan sólo seis meses. Aún así, “veremos qué ocurre porque hasta el último momento se decide un número importante de votos” y ahí “la gente apreciará que queremos solucionar los problemas de los españoles y de la economía”.

Según López, “los indicadores económicos dicen que vienen nubarrones y cuando vienen nubarrones el único paraguas es el del Partido Popular”. Otro motivo importante en la subida que se vaticina que puedan tener los populares en Andalucía es el cambio de sus cabezas de lista en las provincias de Granada y Málaga. “Hubo que hacer ajustes y se va a trabajar con fuerza para mejorar los resultados. El partido está unido”, ha indicado la secretaria general del PP en Andalucía.

Del orgullo al escepticismo. Ciudadanos apunta a ser el partido más perjudicado por esta repetición electoral después de que la encuesta le dé entre cuatro y siete escaños, de los once que consiguió el 28 de abril. Al portavoz de Cs en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, no le ha gustado la previsión y ha explicado que “si fuera por las encuestas, Ciudadanos no hubiese salido de Cataluña”, mientras que ahora “estamos en instituciones de todo el país”.

“Se ha dejado muy claro por parte de los votantes que confían en Cs que somos un partido de centro, moderado y dispuesto a ser útil. Damos soluciones a los ciudadanos y eso se verá el 10 de noviembre”, ha confesado. Por ahora, Cs no teme una caída abrupta en los próximos comicios pero, según Romero, sí preocupa que “el señor Sánchez siga en el bloque que ha provocado que España no tenga estabilidad” o que “el señor Sánchez se tire varios meses de vacaciones o cogiendo el Falcon para ir a Estados Unidos”.

Por otro lado, Unidas Podemos acabaría con de uno a tres diputados menos por Andalucía tras la repetición electoral. Aun así, “por el momento hay que ser cautelosos” porque “las encuestas son fotos fijas en un momento determinado”. Lo que está claro para el portavoz adjunto de Adelante Andalucía, José Ignacio García, es que Pedro Sánchez “es el responsable de llevarnos a otras elecciones” y que Más País “va a rescatar a gente de la abstención o le quitará votos al PSOE”.

Desde Más País, Esperanza Gómez, candidata por la formación de Íñigo Errejón en Sevilla, ha explicado que su irrupción “surge del hastío” de la sociedad y que este partido “representa la papeleta del progreso”.

Por último, el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, ha comentado que su formación “representa y es la voz de muchísimos españoles que no se sentían representados en las instituciones”. El partido de Santiago Abascal consolidaría su electorado en Andalucía.