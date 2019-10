Olivareros piden en Madrid que "no se juegue" con los precios

Miles de olivareros -unos 30.000 según los convocantes-, se manifiestan en Madrid para pedir que "no se juegue" con los precios del aceite de oliva y para exigir a las administraciones que actúen para solventar esta crisis.



Los convocantes -las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, y Cooperativas Agro-alimentarias- han demandado a la Unión Europea (UE) y al Gobierno que adopten medidas como la activación de la autorregulación voluntaria (para almacenar producto en años con mucha oferta) y que hagan un llamamiento a la industria envasadora y a la distribución para que no banalicen el producto.



Según han asegurado, los precios actuales están por debajo de los costes de producción, lo que no ven justificado porque ha sido una campaña con menor oferta global.





Las mismas fuentes han insistido en que si continúa esta situación supondría la ruina de los olivares tradicionales, que de acuerdo a sus datos han perdido por esta causa más de 1.000 millones de euros en las dos últimas campañas.Olivareros de toda la geografía española marchan desde el mediodía en una manifestación que comenzó en la Puerta de Alcalá y transcurrirá hasta la Glorieta de Atocha, frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.A la concentración han acudido el coordinador general de IU, Alberto Garzón y la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, que ha mantenido un desencuentro con los organizadores sobre su lugar en la primera línea de la manifestación.