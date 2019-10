Johnson emplaza al Parlamento a decidir sobre el "brexit" el 19

El primer ministro británico, Boris Johnson, quiere reunir al Parlamento el sábado 19 de octubre para decidir el rumbo del "brexit", a pocos días de la fecha oficial de salida de la Unión Europea (UE), el 31 del mismo mes.



Fuentes gubernamentales dijeron hoy a la BBC que Johnson propondrá a los diputados o bien que voten un acuerdo de retirada negociado a última hora con Bruselas -improbable a estas alturas- o sobre otras opciones en este proceso, como una salida sin pacto o la cancelación del "brexit".



Aunque los parlamentarios deben autorizar esta sesión extraordinaria en fin de semana, que se celebraría justo después del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de octubre, no se espera que haya oposición.





El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, señaló hoy precisamente que, si no hubiera pacto, utilizaría la jornada para "hacer lo posible" a fin de obligar al primer ministro a pedir a la UE una prórroga de las negociaciones, tal como le exige la ley.En el hipotético caso de que la oposición presentara y ganara una moción de censura contra el Gobierno, se mostró dispuesto a encabezar un Ejecutivo interino cuya misión sería prevenir un "brexit" duro y convocar elecciones generales.Johnson ha mantenido hasta ahora que el Reino Unido saldrá del bloque europeo el 31 de octubre con o sin tratado bilateral, a pesar de que la llamada "Ley Benn" le obliga a solicitar a Bruselas una prórroga si no ha logrado un pacto para el 19 de octubre.El líder "tory" ha dicho que no violará la ley, pero al mismo tiempo sostiene que prefiere estar "muerto en una zanja" que reclamar la extensión.Tras recibir una demanda de diputados que desconfían de él, la Corte de Sesiones de Edimburgo decidió hoy posponer hasta el 21 de octubre su decisión sobre si puede forzar al primer ministro a pedir esa prórroga o incluso pedirla en su nombre si éste se niega a hacerlo.Pese a que se considera casi imposible llegar a un acuerdo dentro de plazo, Londres, la UE y Dublín mantienen los contactos, en vísperas de la cumbre europea de la semana próxima.El jueves, el ministro británico para el "brexit", Steve Barclay, se reunirá en Bruselas con el negociador jefe comunitario, Michael Barnier, mientras que Johnson se verá en Dublín con su homólogo irlandés, Leo Varadkar.En una intervención ante el Parlamento europeo, Barnier admitió hoy que no se está "en posición de alcanzar un pacto", si bien el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo no excluir esa posibilidad.Varadkar declaró también hoy que ve "grandes dificultades" en la propuesta británica para sustituir la polémica salvaguarda destinada a evitar una frontera física en la isla de Irlanda tras el periodo de transición posterior al "brexit" -principal escollo para la aprobación de un tratado-.La propuesta de Johnson, rechazada igualmente por Bruselas, contempla mantener a Irlanda del Norte parcialmente alineada con las normas de Irlanda y el mercado único pero fuera de la unión aduanera comunitaria, lo que inevitablemente obligaría a establecer controles.Otro punto conflictivo es que otorga a la Asamblea autonómica norirlandesa, suspendida desde 2017 por discrepancias entre los partidos, poder de veto sobre el régimen que se aplica a la provincia británica.Fuentes del Gobierno de Johnson indicaron ayer que, tras una conversación con la canciller alemana, Angela Merkel, ven ahora "esencialmente imposible" llegar a un acuerdo con los Veintisiete y anticipan la ruptura de las negociaciones.La referencia a Merkel provocó que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, así como la oposición en el Reino Unido, acusaran al primer ministro conservador de tratar de culpar a los demás por la ausencia de resultados.