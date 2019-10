La Junta cifra en 315 millones de euros el impacto de los aranceles

El Gobierno andaluz calcula que la subida arancelaria de EEUU a los productos europeos podría tener un impacto económico en las exportaciones de la comunidad de unos 315 millones, teniendo en cuenta que suponen el 40 por ciento del total nacional, por lo que se podría incrementar el coste anual en 120 millones.



La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha presentado este miércoles al Consejo de Gobierno un informe sobre este impacto, ante el que el Ejecutivo andaluz reclama una "diplomacia proactiva" nacional.



Los productos que se verían afectados serían el aceite de oliva, la aceituna, el arroz, el pulpo, la almendra, el queso, los cangrejos o el vino de Jerez, aunque la cifra de impacto es aproximada con todas las "reservas" porque todavía no se conocen los códigos arancelarios que tendrá cada producto.





El mercado estadounidense representa cerca del 6,5 % de las exportaciones totales de productos agroalimentarios andaluces, que rozaron los 680 millones de euros en el 2018, lo que sitúa a este país como el primer destino no comunitario y el sexto mundial en ventas al exterior de la comunidad.Crespo ha advertido en rueda de prensa del "duro golpe" que supondría la subida arancelaria a la economía andaluza y ha reclamado "contundencia" por parte del Gobierno central, a la espera de la cita del 14 de octubre entre Estados Unidos y la Unión Europea.Ha lanzado un mensaje al sector para asegurar que hay "margen para la negociación" y ha garantizado que van a defenderles "con uñas y dientes", para lo que reclaman la ayuda del Gobierno central.La consejera ha valorado la promesa del presidente en funciones, Pedro Sánchez, para bajar las peonadas del subsidio agrario, pero ha explicado que eso es "una cuestión ínfima" en relación al impacto que tendría la subida arancelaria: "Andalucía no necesita limosnas, necesita diplomacia proactiva", ha añadido.Crespo ha asegurado que el mercado agroalimentario andaluz será el más perjudicado de España por su volumen de mercado en EEUU.Los principales productos agroalimentarios exportados a ese país son el aceite de oliva, con 329 millones; aceitunas, con 142 millones; otros aceites, con 61 millones; arroz, con 20 millones; pulpo, con 19 millones; almendra, con 12 millones; queso, con 10 millones; cangrejo, con 8 millones y vino de Jerez, con 5 millones.En caso de que las negociaciones no fructifiquen, la Junta ve necesaria la actualización de los umbrales de referencia para la activación del almacenamiento privado del aceite de oliva y propone que si se articulan ayudas por distorsión del mercado desde la UE no se financien con los fondos de la reserva de crisis de la PAC.Además, contempla la promoción de los productos como una de las vías disponibles para intentar encontrar nuevas oportunidades de negocio en países emergentes.El Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional en la que subraya la necesidad de una "posición común" que defender por todas las comunidades autónomas ante la Unión Europea y alerta de que la nueva situación puede perjudicar "gravemente a Andalucía".