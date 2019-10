PSOE: habrá "huella decisiva" de la extrema derecha en Presupuestos

El grupo parlamentario socialista ha augurado este miércoles que la "impronta" de la derecha y la extrema derecha va a tener una "huella decisiva" en los Presupuestos de Andalucía para 2020, que van a ser "mucho peores" que los del 2019.



"Por lo que vamos conociendo, mucho nos tememos que si malos han sido los Presupuestos del 2019, mucho peor van a ser los del 2020", ha dicho en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PSOE, José Fiscal.



Según Fiscal, los segundos presupuestos elaborados por el Gobierno bipartito van a "lesionar" e incluso a "minar" los derechos fundamentales de los andaluces.





"Ayer mismo, los sindicatos tildaron el anteproyecto de una tomadura de pelo, sobre todo por las formas con las que se está gestionando la traslación" de las cuentas a dichas organizaciones, ha recalcado.El portavoz socialista cree que ello se debe a que "tienen mucho que esconder" en el ámbito social."La transparencia y la información brilla por su ausencia; a la hora de la verdad, o no enseñan los proyectos o lo hacen tarde y mal", ha criticado Fiscal, que ha asegurado que "cuando se tienen todos los datos, uno se da cuenta del daño tan importante que hacen al interés general y la inmensa mayoría de los ciudadanos".Ha insistido en que los propios sindicatos han advertido de que hay "compromisos" adquiridos que afectan a los empleados públicos que no se han incluido en el proyecto de Presupuestos."Los empleados públicos van a ver frustrados algunos de esos compromisos", ha lamentado, tras lo que ha recordado que el Gobierno socialista de Susana Díaz incluyó la devolución de las pagas extraordinarias del 2013 y 2014 en los Presupuestos del 2018, pero el actual Ejecutivo "no lo incluye".