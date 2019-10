Trump bloquea el testimonio de un testigo clave en el caso de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bloqueó hoy la comparecencia ante la Cámara Baja de un testigo central en la investigación demócrata para abrir un juicio político en su contra, y después confirmó que no planea cooperar con las peticiones de la oposición por considerar su pesquisa "ilegítima".



"Me encantaría enviar al Embajador Sondland, un hombre realmente bueno y un gran estadounidense, a testificar, pero desafortunadamente estaría testificando ante un tribunal totalmente parcial, donde se ha despojado a los republicanos de sus derechos y no se permite que los hechos verdaderos salgan a la luz pública", tuiteó Trump.



Se esperaba que Gordon Sondland, el embajador estadounidense ante la Unión Europea (UE), acudiera este martes al Capitolio para testificar en el marco de las pesquisas para abrir un juicio político contra Trump por haber presionado a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, para que investigara al ex vicepresidente demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter por presunta corrupción.





Pero el Departamento de Estado canceló la comparecencia en el último momento, lo que llevó a tres comités de la Cámara Baja -el de Inteligencia, el de Asuntos Exteriores y el de Supervisión- a anunciar que emitirán una citación judicial para que Sondland presente a los legisladores su testimonio y varios documentos.Unas horas después, la Casa Blanca dejó claro que la negativa de Sondland a comparecer no será un caso aislado, y confirmó que ignorará las peticiones de la oposición demócrata por considerar que su investigación es "ilegítima", "viola la Constitución" y no está respetando el derecho al "debido proceso" de Trump."El presidente Trump no puede permitir que su Gobierno participe en esta investigación partidista bajo estas circunstancias", escribió el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, en una carta a la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi.Esa carta podría dar munición a algunos líderes demócratas que han insinuado que podrían someter a Trump a un juicio político no ya por sus presiones a Ucrania, sino por no dejarles investigar adecuadamente ese tema, al considerar esa falta de cooperación como obstrucción a la Justicia.El bloqueo del testimonio de Sondland también promete contribuir a esa tendencia, porque su nombre fue identificado recientemente en mensajes de texto que hablaban de los esfuerzos de Trump para que Ucrania investigara a Biden, actualmente uno de los aspirantes demócratas a la candidatura demócrata para las elecciones de 2020.El diario Politico señaló que entre esas presiones posiblemente podría figurar la suspensión de la ayuda militar de Washington a Kiev y una visita de Zelenski a la Casa Blanca.En concreto, apuntó ese medio, que citó mensajes de texto proporcionados al Congreso por el ex enviado especial de Estados Unidos en Ucrania Kurt Volker, Sondland pudo estar implicado en las discusiones de una visita en septiembre de Zelenski a la Casa Blanca.También pudo verse involucrado en las conversaciones sobre una posible suspensión de dicho viaje en medio de los esfuerzos del presidente estadounidense para presionar al ucraniano para que investigara a los Biden por presunta corrupción en Ucrania.De acuerdo a Político, en ese intercambio de mensajes Sondland negó la existencia de un quid pro quo, es decir, que Ucrania hubiera cedido a investigar a Biden a cambio de alguna compensación como el desbloqueo de la ayuda militar, y afirmó que aparentemente Trump estaba centrado en lograr una meta concreta antes de aceptar una reunión con Zelenski.En sus tuits de hoy, el mandatario subrayó el hecho de que Sondland negara un intento de extorsión a Kiev: "Importante, el tuit del Embajador Sondland, del que pocos informan, decía 'Creo que están equivocados sobre las intenciones del presidente Trump. El presidente ha sido claro: ningún quid pro quo de ningún tipo'. ¡Eso dice TODO!", concluyó Trump.El 24 de septiembre, Pelosi anunció el inicio de una investigación de juicio político contra Trump por las revelaciones sobre una llamada telefónica en julio entre el presidente y Zelenski, en el que el estadounidense pidió al ucraniano que investigara a Biden y a su hijo.La llamada provocó que un funcionario -supuestamente un agente de la CIA- presentase una queja interna, que tras semanas de pugna entre el Congreso y el Gobierno se hizo pública y provocó el comienzo del proceso para un juicio político.