Juan José Cortés carga contra Juanma Moreno y luego recula

Juan José Cortés cargó duramente en la mañana de este martes contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y por la tarde tuvo que pedir disculpas a través de las redes sociales. Al padre de la asesinada Mari Luz no le sentó nada bien que el Partido Popular lo relegara a las listas por la provincia de Huelva del Senado tras haber sido el fichaje estrella al Congreso de los Diputados en las anteriores elecciones generales del 28 de abril.

“Juanma Moreno ha perdido en seis años el 50% de los votos que tenia el Partido Popular en Andalucía. Moreno, en las dos elecciones a las que se ha presentado, no ha ganado nunca, no ha ganado nada. No puede apuntarse tantos. Moreno quiere alardear de que es el gran líder actual en Andalucía pero no es mérito suyo, es de Vox que ha cedido sus escaños gratuitamente”, ha indicado el aspirante a senador por Huelva en la Cadena Ser.

Horas después, y tras el revuelo interno ocasionado en las filas populares, Cortés ha expresado su “orgullo” por pertenecer al PP y ha indicado que está “muy agradecido” por ser el cabeza de lista del Senado y “abanderar a tantas personas que confían en mí”, por lo que peleará por defender a Huelva y “luchar para que se mantenga la prisión permanente revisable”.