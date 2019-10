Díaz confirma que se presentará a primarias y buscará "confianza"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha confirmado este lunes que se presentará "con toda la ilusión, las ganas y la fuerza" al proceso de primarias para optar a la reelección como líder del partido, y ha subrayado que buscará la "confianza" de sus compañeros para conseguirlo.



Díaz ha hecho estas manifestaciones durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que a diferencia de ocasiones anteriores no ha sido presentada por ningún dirigente político, sino por el presidente de la entidad patrocinadora, la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.



Al acto han asistido los líderes de la patronal y los sindicatos en Andalucía, cinco de los ocho secretarios provinciales del PSOE-A; el portavoz del grupo socialista, José Fiscal, junto a miembros de la dirección del grupo; el delegado del Gobierno, Lucrecio Fernández. el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y algunos concejales del Ayuntamiento de Sevilla, pero no el alcalde, Juan Espadas.





"Eso lo tienen que decir mis compañeros, yo me voy a presentar al proceso de primarias del PSOE (andaluz) con toda la ilusión, las ganas y la fuerza", ha dicho al ser preguntada en el coloquio si volverá a presentarse como candidata a la presidencia de la Junta en las siguientes elecciones autonómicas.Hasta entonces, ha asegurado que pretende "mirar al futuro", pues "como buena demócrata" no le "queda otra que asumir el resultado y liderar la oposición" aunque no es "un proceso fácil ni en el ámbito personal, ni en el colectivo"."Si se quiere triunfar siempre hay que estar evolucionando, yo he hecho una reflexión sosegada sobre mi futuro y me veo con fuerza", ha confesado antes de definirse como una mujer "sensata" y revelar que después de escuchar a muchísima gente dentro y fuera de su partido, decidió continuar en la política andaluza porque cree que tiene cosas que aportar y por su "compromiso" con los votantes."Ahora me voy a volcar en las elecciones del 10 de noviembre", ha indicado después de avanzar que compartirá mañana cartel con Pedro Sánchez en varios actos de su partido en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén, y nuevamente la próxima semana en alguna otra provincia andaluza.Ha reiterado que su "compromiso" es con Andalucía, a la que va a dedicar todas sus "energías" y su "pasión", y ha agradecido al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, su "generosidad" con ella."Los dos hemos entendido que por encima de lo que creyésemos en un momento determinado estaba España, que necesita al PSOE; hemos tenido los dos generosidad y estoy súper agradecida", ha remachado.De la labor del PSOE al frente de la oposición en Andalucía, ha defendido que su partido no puede hacer una "oposición histriónica ni con falta de rigor" porque el Partido Socialista es "la esperanza de mucha gente".Ha contrapuesto esta visión con la del actual Gobierno bipartito, del que ha dicho además que "lleva viviendo un año de la inercia"."No se puede vivir del rédito de ejecutivos anteriores", ha enfatizado la expresidenta andaluza, que en otro momento del coloquio y en respuesta a una pregunta ha dado por hecho que el PP y Ciudadanos pedirán su comparecencia "en campaña" ante la comisión de investigación de la Faffe."No hay campaña que se precie sin que no pidan que comparezcan aquí, en el Senado y donde haga falta, forma parte del ritual andaluz", ha ironizado, tras lo que ha apuntado que imagina que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el "mismo criterio", se "llamará a si mismo ante la comisión porque yo no estaba -ha recalcado- y él tampoco" cuando sucedieron los hechos que se pretenden investigar.Sobre la financiación autonómica, ha recordado que su partido, además del PP, Podemos e Izquierda Unida, alcanzaron un acuerdo, aprobado por el Parlamento sin el apoyo de Ciudadanos, para reivindicar al Estado 4.000 millones de euros adicionales, una exigencia que el PSOE sigue apoyando.Frente a ello, ha criticado que Ciudadanos pretenda que el Parlamento andaluz repruebe esta semana a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero: "Me parece una barbaridad y una salida de todo de quien no votó el acuerdo; el que hoy es vicepresidente de la Junta no estaba en el pacto y es quien quiere reprobar a la ministra, lo que no es creíble", ha considerado.