Podemos Andalucía tacha Errejón de "irresponsable"

El secretario Político y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha arremetido contra el candidato de Más País a las elecciones generales, Íñigo Errejón, al que ha acusado de ser un "irresponsable" por "favorecer la fragmentación" política en el bloque de la izquierda.



El dirigente morado, en rueda de prensa, ha contrapuesto la actitud del partido de Errejón con la propuesta de unidad de la izquierda lanzada a finales de septiembre por la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez.



La oferta iba dirigida tanto a su secretario general, Pablo Iglesias, como a Errejón y su objetivo era que Adelante Andalucía, la confluencia de Podemos e IU, concurriera en la comunidad a las elecciones generales con un sola papeleta en la que estuviera integrado Más País.





Sin embargo, la iniciativa no obtuvo respuesta ni de Iglesias ni de Errejón."Queríamos la unidad con un programa transformador, eligiendo los candidatos en Andalucía y lo que vemos en el partido de Errejón es todo lo contrario", ha lamentado Pérez Ganfornina.Según ha dicho, Más País "ni tiene programa ni parece que le preocupe mucho" y cree que la elección de sus candidatos "no va más allá del barniz" democrático que le ha dado Errejón con unas elecciones primarias.Además, ha criticado que tampoco parece que le importe mucho colocar a determinados candidatos y candidatas en diferentes provincias andaluzas aunque no sean de esas provincias, lo que considera una "falta de respeto" al pueblo andaluz.Se refería así a casos como los de Carmen Lizárra, candidata de Más País por Málaga y ex diputada andaluza de Podemos por Granada, o al de Mercedes Barranco, número dos por Granada de Más País y ex parlamentaria autonómica de la formación morada por Jaén.Ambas, al igual que ocurre en otros partidos, podrían convertirse en diputadas 'cuneras', exactamente igual que la actual líder de Podemos y de Adelante Andalucía que, siendo de Cádiz, se presentó y fue elegida diputada autonómica por Málaga en las pasadas andaluzas del 2 de diciembre, detalle que obvió Peréz Ganfornina en su comparecencia.Lo que sí destacó es que Podemos Andalucía "no sabe" lo que ofrece el partido de Errejón para la región, pero sí que su actitud política es "absolutamente irresponsable".