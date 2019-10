Presidente de Ecuador muestra disposición a dialogar con los indígenas

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, mostró este domingo su disposición para dialogar con el sector de los indígenas, en momentos en que se cumple el cuarto día de manifestaciones contra la elevación de los precios de los combustibles.



En un corto mensaje televisado a la nación, el gobernante aseguró que está decidido a cambiar el país, a que se sancione a quienes han robado a la nación, a que se controlen los precios y se castigue a los especuladores.



"Pero siempre también estoy decidido a dialogar, a tender la mano a la gente decente, a la gente honesta que quiere realmente cambiar el país, estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas", dijo.





Y añadió: "Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados".A los ecuatorianos en general, les pidió no prestarse "para que aprovechen aquellos que buscan el caos"."No compartas noticias falsas, ayúdanos a denunciar la especulación. Es momento de trabajar, de pasar la página de la violencia, es la oportunidad de enfrentar con optimismo el futuro", dijo tajante el jefe de Estado."Estoy decidido a cambiar el país, estoy decidido, sí, claro que estoy decidido pero necesito, querido ecuatoriano, que tú también lo estés", finalizó.Las declaraciones las dio en momentos en que los indígenas protestan en diferentes provincias del país, donde han bloqueado carreteras que los militares despejan amparados en un estado de excepción decretado el pasado jueves para velar por la seguridad y evitar el caos.Este domingo, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, aseguró a Efe que están "cerradas" las posibilidades de diálogo con el Gobierno."Hemos cerrado totalmente el diálogo con el Gobierno, no hay diálogo hasta llegar a la ciudad de Quito", indicó Vargas en la cuarta jornada de protestas contra la eliminación de los subsidios a los combustibles, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI)."Aquí no estamos para negociar a espaldas del pueblo. El pueblo se ha levantado y eso es lo que se va respetar", apuntó antes de comentar que pretenden seguir avanzando estos días hacia Quito para concentrar en la capital sus protestas contra el Gobierno.Los indígenas prevén un ingreso masivo a Quito hasta el próximo martes para sumarse, un día después, a una huelga nacional con los sindicatos y otros colectivos sociales en contra del Gobierno al que tildan de "neoliberal".Las protestas estallaron el pasado jueves cuando entró en vigor la eliminación del subsidio a los combustibles, que derivó en un alza de 1,85 a 2,39 dólares en la gasolina "extra" (la más popular), y de 1,03 a 2,27 en la diesel premium.Los transportistas paralizaron completamente sus actividades entre jueves y viernes, cuando anunciaron la suspensión de la medida, que se cumplió de manera parcial este fin de semana.En la capital ecuatoriana, el sábado fue casi nula la presencia de autobuses, con excepción de los municipales, mientras que este domingo ha sido escasa. El servicio de taxis, por su lado, ha sido normal.