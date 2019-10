Moreno: Andalucía es el modelo del PP para el Gobierno de España

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado como modelo del PP para el Gobierno de España y ha presentado el balance de sus diez meses al frente del Ejecutivo andaluz como aval de Pablo Casado para llegar a La Moncloa.



En la apertura de la Convención Económica que el PP celebra este sábado en Córdoba, en la que también ha estado el presidente nacional del partido, Pablo Casado, Moreno ha asegurado que "allí donde gobierna el PP, nosotros sabemos hacer las cosas", por lo que, en consecuencia, "Andalucía es un modelo de lo que hace el PP cuando llega al gobierno".



El también presidente regional del PP, que ha bromeado sobre que "era inédito hasta hace muy poco tiempo" saludar a los consejeros de la Junta de Andalucía en una reunión de su partido, ha afirmado que "durante demasiado años nos habían dicho que no había ninguna receta alternativa a lo que los socialistas hacían durante décadas".





Juanma Moreno ha descrito la etapa socialista en la Junta de Andalucía como la de la "tasa insoportable de paro, lánguido crecimiento económico y desorden en las cuentas públicas", lo que propició que "no tuviéramos convergencia"."Nos decían que eso era así, que no se podía cambiar", ha enfatizado, aunque, según ha dicho, "desde hace diez meses las cosas cambian" por la gestión de su Gobierno basada en el equilibrio presupuestario, la bajada de impuestos, la simplificación de trámites y la incentivación de la iniciativa privada.Moreno ha señalado que lo primero que hace el PP cuando llega al Gobierno "siempre es poner orden en las cuentas publicas", lo que "significa empezar a equilibrar entre lo que gastas e ingresas y potenciar que haya mas actividad económica".Además, ha destacado que "por primera vez en la historia, dijimos que íbamos a bajar los impuestos" y "en menos de cien días, el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía ya no existe, se tributa el 1 por ciento, igual que en la Comunidad de Madrid".Asimismo, ha recordado que han desaparecido más de cien entes en la Junta de Andalucía que "no tenían ningún tipo de utilidad".Todo ello, en opinión del presidente de la Junta de Andalucía, "tiene resultados" y consecuencias, como que Andalucía crea el 75 por ciento de lo autónomos de toda España y la economía andaluza crece por encima de la española "y nos acercamos en términos de convergencia", mientras que la inversión extranjera ha subido un 5 % en la comunidad autónoma y en España ha bajado un 65 %, según Moreno.A su juicio, toda esta gestión ha provocado que haya "otra ilusión y otro optimismo".Juanma Moreno se ha comprometido a "seguir así", por lo que, en esta línea, ha anunciado que Andalucía será la primera comunidad autónoma y, probablemente también la primera administración pública, que va a presentar los presupuestos de 2020.El bagaje del PP en Andalucía le invitó a lanzar un "mensaje de confianza ante las incertidumbres que tenemos en materia económica. Necesitamos las recetas del PP y de Pablo Casado, porque lo que hemos hecho en diez meses en Andalucía es lo que va a hacer Pablo Casado multiplicado por dos en el Gobierno de España".Para Moreno, "no somos un melón por catar" y su líder es "nuestro candidato, nuestro referente, nuestro líder", a tiempo que ha apostado por "ser una alternativa clara, fiable y sensata".