Cómo conseguir un pelo liso perfecto

Una de las mayores preocupaciones sociales es conseguir una buena imagen. El pelo juega un papel decisivo en este sentido. Está considerado como uno de los elementos más atractivos y seductores, símbolo de salud y juventud. Las mujeres, que suelen llevarlo largo, son las que más necesitan de consejos y trucos para lucir una melena lisa radiante.

Sin menospreciar el cabello rizado, el pelo liso nunca pasa de moda y es sinónimo de elegancia, pero su acabado debe ser impecable. Un pelo liso debe lucir como una tabla y no presentar, ni después de toda la jornada, ondas o signos de encrespamiento.

Trucos para un pelo liso perfecto

Para conseguir esa melena lisa deseada, hay miles de consejos, y como suele decirse cada maestrillo tienen su librillo, pero si se siguen estos trucos, seguro que se consigue el efecto deseado.

Champú y acondicionador

La elección del champú es más importante de lo que mucha gente piensa. Hay una gran variedad de productos en el mercado que ayudan a conseguir un pelo más liso. En el caso de los champús, funcionan muy bien los cremosos, que dejan el pelo más pesado e hidratado.

En relación al acondicionador, también los hay específicos para conseguir un pelo más liso, debe ser usado con moderación para no correr el riesgo de que el cabello se vuelva esponjoso. El último enjuagado es mejor realizarlo con agua fría.

Secado y planchado

Antes de secar el pelo, es de gran ayuda utilizar un protector térmico, pues para lucir una melena perfecta, el pelo debe estar sano.

Para secarlo, lo ideal es hacerlo en la dirección de la raíz a las puntas, el pelo debe de ir aplastándose con ayuda de un cepillo, mejor si es de madera o fibras naturales. El secador siempre deberá estar apuntando hacia abajo. Es así cómo se consigue una base lisa sobre la que trabajar.

Llega el momento de utilizar la plancha, pues no hay un buen acabado liso sin uno de estos instrumentos, de hecho, son la clave de todo peinado de cabello liso. Es importante elegir una plancha de pelo de calidad, y para ello hay información muy útil que se puede leer, como esta guía para elegir una plancha de pelo y que presenta nueve modelos, sus comparativas y recomendaciones.

La elección de una plancha determinará no solo el acabado del peinado, sino que será en buena parte responsable de la salud del propio cabello. También es importante considerar, para no dañar la melena, que la temperatura de la plancha debe estar entre los 120 y los 200º. C. Así mismo, nunca se debe aplicar la plancha sobre el pelo mojado o húmedo ni más de 3 a 5 veces por mechón.

Aceites y Serum

Si se quiere mantener el peinado liso durante más tiempo, evitando el Encrespamiento o Frizz, hay que utilizar algún producto para fijarlo. Las tendencias de los estilistas apuntan hoy día hacia los aceites y los serum, que aportan brillo y ayudan a hidratar. Solo es aconsejable su uso de la mitad del pelo hacia abajo, tal y como ocurre con el acondicionador.

Peinados de pelo liso perfectos

El pelo liso, como ya hemos comentado, nunca pasa de moda y es una apuesta segura siempre. Da igual si se tiene el pelo corto, largo o media melena, siempre otorgan un toque sofisticado y muy chic.

Coletas

Las coletas son perfectas para el pelo liso. Tanto si se trata de una cola alta o baja, tan solo hay que aplicar un serum para fijar. Las coletas medias o altas son más informales y las coletas bajas más elegantes. Para conseguir un acabado más sofisticado, basta con utilizar un mechón para darle una vuelta al coletero de goma y que no se vea.

Efecto wet

Este peinado es ideal para el pelo corto, aunque también queda bien en medias melenas y melenas largas. El peinado efecto wet sigue siendo tendencia temporada tras temporada, sin importar la longitud del cabello. La clave está en peinarlo hacia atrás, utilizando gel o gomina para fijar el peinado.

Con trenzas

Las trenzas son ideales para llevar con el pelo liso y las combinaciones son inimaginables. Se puede hacer un semirecogido y acabar con una trenza, hacer una trenza cascada, una corona con trenzas…

Semirecogidos

Con un semirecogido en una melena lisa siempre se acierta. Aporta un toque elegante a cualquiera, y dependerá del semirecogido elegido que se consiga un acabado más casual, chic o elegante.

Raya lateral

A veces, pequeños cambios son suficientes para conseguir una imagen totalmente distinta. Si siempre se lleva la raya en el medio y se busca un look distinto, pero no se sabe cómo hacerlo y tampoco se busca un cambio radical, se puede probar con la raya a un lado. La raya lateral puede ser una manera muy sencilla de lucir diferente.