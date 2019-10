5 consejos para celebrar Halloween con seguridad

La fiesta de ​Halloween ​es una celebración anual que, por lo general, suele gustar tanto a los niños como a los adultos, pero también es una noche peligrosa, porque hay muchas situaciones de riesgo que se pueden dar al involucrar también celebraciones o fiestas de adultos con alcohol, con niños de por medio y con desplazamientos.

No está de más que tengamos en cuenta estas ​5 medidas de seguridad básicas para celebrar Halloween sin incidentes desagradables o disgustos varios:

1-Charla de seguridad y recomendaciones básicas para los niños y adolescentes:

Tenga una charla con los niños antes de salir a celebrar truco o trato, tanto si van con ustedes como si van por su cuenta con un grupo de amigos, dejales claro cómo deben actuar en caso de emergencia, como por ejemplo, que griten lo más alto que puedan si algo no va bien, que seguidamente llamen​​al teléfono de emergencias ​112, ​y que busquen ayuda mientras no llegan los servicios de emergencias.

No deben entrar nunca en casa de extraños, ni en coches o vehículos de extraños. ​Remarque este punto mucho, porque esa noche hablarán con muchos extraños, sobre todo, si realizan el ​truco o trato por las casas del vecindario.

Que tengan claro que nunca deben separarse del grupo, o incluso rezagarse un poco, bajo ningún concepto.

Es recomendable que aunque los niños tengan cierta edad y quieran ir solos con los amiguitos por el barrio, ​que uno de los padres o un mayor de edad responsable vaya siempre con los niños más pequeñoscuando van pidiendo caramelos o chuches por la comunidad de vecinos o por el vecindario, o por lo menos que los siga a corta distancia.

Es bueno ​que los adultos sepan el recorrido que harán los niños​más mayores esa noche, sobre todo si no los acompañan, y que estos niños entiendan ​que deben seguir esa ruta a rajatabla sin cambiar decamino​, y que siempre deben andar o circular por calles iluminadas, por la acera o por las calles peatonales y conforme a las normas de circulación, como andar por el arcén de frente a los coches, nunca dándoles la espalda. Y que si varían la ruta, por alguna circunstancia externa o imprevista, avisen a los padres de cuál es la nueva ruta que toman. Y que nunca deben ir por atajos poco iluminados o por callejones con escasa iluminación.

Si van a cruzar la calle, que sea por los pasos de peatones y ​que esperen a que los coches paren en ambos sentidos antes de cruzar​, que sino serán bienaventurados al cruzarlos. Que nunca crucen por lugares no permitidos, entre coches, o por zonas señaladas como peligrosas para los peatones.

Que​ lleven móviles, con su localización activada​, y si es con ​una linterna incorporada ​mejor que mejor. Hoy día, hay aplicaciones móviles que se pueden instalar en los teléfonos de los niños y los adolescentes, para ver en vivo por dónde van o están, y así tenerlos controlados en todo momento.

2-En cuanto a los disfraces:

Es muy tentador comprar los disfraces en establecimientos “low cost”, “de los chinos” o “de todo a 1 un euro”, son más baratos que en las tiendas tradicionales o centros comerciales, pero muchos no gozan de todas las recomendaciones de seguridad de la UE, es importante revisar que lo tengan marcado en cada etiqueta del disfraz o prendas que vayamos a adquirir. Es lo primero que tendremos que valorar, porque sino podemos sufrir algún disgusto con alguna pieza que pueda desprenderse, y provocar el ahogamiento o alguna situación peligrosa en los niños, como que se prenda fuego con algún accesorio que no sea ignífugo. Deben ser del largo de los niños para evitar que tropiecen, o tengan alguna caída inesperada. A ser posible es recomendable que elijamos un disfraz que sea bien visible de noche, mejor los de colores vivos y a ser posible de materiales reflectantes. No está de más que lleven alguna linterna, o complemento con colores fluorescentes.

En cuanto a gafas, antifaces, máscaras, pelucas, sombreros y demás complementos que lleven los niños cerca de los ojos, se debe comprobar que no les hagan daño o les aprieten en los ojos, que no lleven elementos o decoraciones punzantes cerca de ellos, que no les obstruyan la visión, ni se la limiten, y que no puedan hacer daño a otros niños con ellos sin darse cuenta.

Si se opta por el maquillaje se debe comprobar unos días antes que no les producen ninguna reacción alérgica, haciendo una pequeña prueba en la piel de la parte externa de una mano, por ejemplo, debe ser una zona pequeña de la misma. Y leer la etiqueta, indicaciones de uso, prospecto o reverso del producto para ver las edades desde las que son aptas para el uso.

Si los disfraces requieren de complementos o accesorios como escobas, espadas, bastones, hachas, etc. comprobar primero que no sean ni punzantes, ni afilados, ni puntiagudos... esto, aunque parece una obviedad, se suele pasar por alto muchas veces para no quitarle realismo al disfraz y luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando ya es tarde para poner remedio alguno.

Evitar lentes decorativas para los ojos de los más pequeños, no están preparados para llevarlas y aunque sean homologadas y apropiadas a su edad, pueden causarles daños en los ojos por estar tocandolos constantemente. Mejor evitarlas.

3-Cuidado al decorar la casa y su exterior:

Esa noche es seguro que llamarán muchos niños a su puerta, y quién sabe quién más, por ello, debe ​adecentar la entrada de su casa, eliminar los posibles peligros​que pueda causar a los menores, como material de jardinería, trastos, decoraciones de Halloween incómodas, etc.

Aunque quiera causar un aspecto tétrico a sus visitantes o invitados, debe de dejar, por lo menos, el camino hacia​la puerta principal de la casa iluminada y accesible.

Si tiene mascotas​, debe tenerlas en un lugar de su casa en la que no se asusten con los ruidos y el alboroto de esa noche, petardos, canciones ruidosas, y demás ruidos incómodos y estresantes para ellos. Y sobre todo, debe evitar a toda costa que accedan y puedan hacer algún daño a los niños que lleguen a su casa o llamen a su puerta. Los animales cuando tienen miedo suelen ser muy peligrosos, y pueden reaccionar de forma inesperada para el dueño, e incluso agresiva y peligrosa para los visitantes o los invitados a la fiesta.

Cuidado con las ​velas descuidadas​, esa noche las prende el diablo, y pueden causar alguna situación peligrosa e incluso pueden generar algún incendio que otro. Si las mete dentro de las temidas calabazas de Halloween, asegurarse que no esté cerca de cortinas, material inflamable, decoración de Halloween que nos sea ignífuga o cerca de cualquier objeto o mueble que pueda prender, y ni que decir tiene que si tiene mascotas en casa ¡que no se acerque a ella ni a sus aledaños!

A la hora de decorar la casa, es seguro que los niños querrán ayudar, no dejarles con tijeras, cuchillos ni objetos punzantes, sin supervisión, e incluso si quieren cortar o decorar la calabaza que sea con cuchillos sin mucho filo o que sean especiales de cocina para niños, y siempre bajo la supervisión de un adulto.

4-Tema chuches y caramelos recolectados:

Es un tema controvertido, y sujeto a discusión si o si, en casi todas las casas. Mejor abordarlo con los niños antes de salir a recolectar los caramelos y las chuches, sentar las bases de racionamiento antes evitará discusiones, llantos e incluso peleas esa noche.

Aunque es inevitable que los niños se coman dulces por el camino, antes de llegar a casa, de su bolsa o de su cubo de gominolas, se deben revisar todos los caramelos recolectados una vez que se llegue a casa o antes de que los niños se los coman por seguridad. Es mejor tirar a la basura los que estén abiertos, caducados, los que no nos den confianza a pesar de estar bien envueltos, los que tengan mal aspecto o mal olor y los que no tengan envoltorio.

Los padres deben intentar racionar los caramelos y chuches para varios días e incluso para varias semanas después, y si tienen demasiados dulces compartirlos con otros niños, o hasta tirar a la basura los que sean excesivos.

Es una buena idea que los niños coman algo de comida sana antes de salir, se puede preparar un ligero puré de calabaza y servir dentro de una calabaza tallada para el día de Halloween, seguro que no se resisten a tomarla, o incluso un fresquito zumo de fresas, arándanos y frutas del bosque y simular que es sangre humana para que nuestros vampiros más pequeños salgan a la calle con energía, de lo que se trata es de ingeniarselas para que no se empachen solo de chucherías y se sientan llenos antes.

5-No se olviden de disfrutar de Halloween con seguridad, y de dar los sustos justos, ensayados y programados con los niños.