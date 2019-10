Trump pide a China que investigue a los Biden por sus negocios

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió hoy a China que investigue a la familia del ex vicepresidente y aspirante demócrata a la Presidencia, Joe Biden, por sus negocios en ese país, en medio de la polémica generada por presiones similares a su homólogo de Ucrania.



"China debería comenzar una investigación sobre los Biden. Lo que sucedió en China es tan malo como lo que pasó en Ucrania", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia Florida para un acto de campaña.



Preguntado sobre si le había pedido al presidente chino, Xi Jinping, que ayudara a investigar a los Biden, Trump aseguró que "ciertamente" lo podría hacer.





"No lo he hecho, pero ciertamente es algo en lo que podemos comenzar a pensar", insistió el mandatario.Trump hizo estos comentarios después de que la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, anunciase la semana pasada una investigación para iniciar un posible juicio político contra Trump a raíz de una conversación telefónica que el mandatario sostuvo el 25 de julio con el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, en la que le pidió investigar a Biden y a su hijo Hunter por presunta corrupción en ese país.Lejos de retractarse de esa idea, Trump recomendó hoy también a Zelenski que inicie las pesquisas sobre el comportamiento de los Biden."Diría: presidente Zelenski, si yo fuera usted, comenzaría una investigación sobre los Biden", repitió.En una entrevista en julio con la revista The New Yorker, Hunter Biden se defendió ante las acusaciones de haber aceptado sobornos de un magnate chino.De acuerdo a ese medio, el hijo del ex vicepresidente ofreció al empresario chino Ye Jianming "usar sus contactos" cuando estaba en el consejo del Programa Mundial de Alimentos en EE.UU. para ayudar a identificar oportunidades de inversión para su compañía.Hunter Biden explicó que Ye le envió un diamante de 2,8 quilates (valorado en cerca de 80.000 dólares), lo que el hijo del ex vicepresidente descartó que se tratara de un soborno y dio el pedrusco a sus socios."Sabía que no era buena idea quedármelo", defendió entonces.La llamada de julio entre Trump y Zelenski provocó que un funcionario de Inteligencia presentara en agosto una queja interna, que tras una pugna política entre el Congreso y el Gobierno se hizo pública la pasada semana.Según esa denuncia desvelada por el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el espía se quejaba "de que el presidente de Estados Unidos está utilizando el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses de 2020", motivo por el que se ha iniciado una investigación en su contra.